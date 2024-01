Must read: Is inflatiestrijd gestreden?

Converteerbare obligaties in opmars

Na twee zwakke jaren staat de convertible voor een comeback. Voor bedrijven is het een relatief goedkope financieringsvorm. Voor beleggers is het interessant, omdat zij rente vangen en extra kunnen verdienen als de beurskoers van de emittent sterk stijgt.

Krijgen de experts nu wel gelijk?

"Ook 2024 wordt weer een aandelenjaar van niks tot weinig. Maar ja, dat dachten de experts over 2023 ook. Dat bleek achteraf erg mee te vallen. Persoonlijk denk ik dat ze dit jaar wel gelijk krijgen. Maar dat dacht ik vorig jaar ook, dus ..."

2024 wordt niet veel https://t.co/BFgp0hx7oe — FD Nieuws (@FD_Nieuws) January 4, 2024

Ook Schroders betreedt dit jaar graag de obligatiemarkt

#Outlook 2024: #obligaties in het tijdperk van de 3D-reset - Na een bearmarkt van drie jaar kan het #beleggers niet kwalijk worden genomen als ze de markt de rug toekeren. Maar dat zou volgens ons een vergissing zijn…https://t.co/kmQKa4qKCg — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 4, 2024

Lager energieprijzen drukken inflatie flink

In december is de inflatie in Nederland op een magere 1,2% uitgekomen. Dat is vooral het gevolg van lagere energieprijzen. De prijsontwikkeling van energie heeft een grote invloed op het verloop van de inflatie. Exclusief energie bedroeg de inflatie bij de snelle raming 3,4 procent. In november was dat 4,2 procent. De inflatie zonder energie en motorbrandstoffen piekte in februari en maart met 8,1 procent en is sindsdien gedaald. Met het cijfer van december kan ook de inflatie van 2023 worden geraamd. Bij de snelle raming waren consumentengoederen en –diensten in het afgelopen jaar 3,8 procent duurder dan in 2022. Lees de hele rapportage van het CBS.

Gevalletje goed nieuws is slecht nieuws

De #beurs vandaag: positieve cijfers over de Amerikaanse economie verkleinen volgens marktprijzen de kans op een snelle verlaging van de beleidsrente. Hierbij wordt voor het gemak voorbij gegaan aan de desinflatietrend in de VS.https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/TtaFTY6XD7 — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) January 5, 2024

10 ondergewaardeerde Wide Moat aandelen

Een overzicht van de meest ondergewaardeerde Amerikaanse aandelen in de Morningstar Wide Moat Focus Index. Beleggen in dit soort aandelen is volgens Morningstar de aangewezen strategie om structureel de markt te verslaan.

De nieuwste engagementthema's van Robeco

Two new Robeco engagement themes will target ocean #biodiversity and hazardous #chemicals, next to efforts to address high-carbon companies and drive the transition to sustainable #fashion. https://t.co/5dmaYzndby pic.twitter.com/zReseHe9lY — Robeco Asset Management (@Robeco) January 4, 2024

3 veelbelovende groeiaandelen onder de $100

David Jagielski van The Motley Fool heeft drie bedrijven gevonden met een veelbelovende toekomst op de lange termijn.

Dream on

Why Airbus and others are betting on hydrogen-powered planes instead of electric planes https://t.co/SaqMINmVyq — CNBC (@CNBC) January 4, 2024

China moet het zelf doen

Het verbieden van de export van hoogwaardige chipmachines van ASML naar China moet voorkomen dat de Aziatische supermacht zijn militair-technologische opmars voortzet. Al raken de restricties het land vooral economisch, zeggen chipexperts. "Dit zal de Chinezen alleen maar triggeren om zelf meer geavanceerde machines te maken." RTL Z bericht.

Grote beleggers kiezen voor inkomen en veiligheid

Met de huidige hoge korte rentestanden is de keuze voor geldmarktfondsen zeker geen slecht idee.

Money-market fund assets rise to fresh record $5.965tn. pic.twitter.com/bQKbeoibAA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 4, 2024

Komt het nog goed met Alibaba?

De koers van het aandeel van de Chinese techgigant staat inmiddels 75% onder zijn hoogste punt. “The core to me is their eroding market position, what they are doing in terms of video, livestream and how they respond to Douyin, plus how they manage all these disparate groups and all the management turmoil. It’s a mess basically.” CNBC weet meer. Lees ook de laatste analyse van de IEX Beleggersdesk.

China geniet status aparte

Global investors have over the past two months poured money into emerging markets, while pulling money out of China. pic.twitter.com/Zng39SumdI — Gavekal (@Gavekal) January 5, 2024

Goed beursjaar zegt niet over het jaar dat volgt

Column Ben Carlson: "Many times good returns are followed by good returns but sometimes good returns are followed by losses. This is what makes investing in the stock market equal parts exhilarating and infuriating, especially in the short run."