Must read: koperprijs kan exploderen, net als bitcoin

Waarom de inkoop van eigen aandelen niet altijd een goed idee is

Beleggers reageren veelal verheugd als een bedrijf een aandeleninkoopprogramma start. Het is een duidelijk signaal van het management dat het bedrijf goed bij kas zit en het eigen eigen aandeel als ondergewaardeerd beschouwt. De werkelijkheid blijkt soms anders.

Koperschaarste leidt mogelijk tot prijsexplosie

Koper heeft net als andere grondstoffen een lastig jaar achter de rug, maar in 2024 komt de koperpoetser langs. Een stijgende vraag door de energietransitie, een zwakkere dollar, lagere rente en een krap aanbod werken allemaal in het voordeel van de koperprijs.

Wereldwijde economie nog niet uit de problemen

Dat stelt bekend econoom Kenneth Rogoff in een diepgaande essay voor Project Syndicate: "As geopolitical tensions spike and interest rates remain elevated, 2024 is poised to be yet another tumultuous year for the world economy. This is especially true for emerging markets, which managed to avert a crisis in 2023 but could struggle to do so again if global growth fails to meet expectations."

Winstgroei zal aandelen dit jaar hoger zetten

Grace Peters, hoofd beleggingsstrategie van J.P. Morgan Private Bank, toont zich buitengewoon optimistisch over de aandelenmarkten in het nieuwe beursjaar. “Ondanks een vertraging in economische groei door hogere rente zal de winstgroei van grote bedrijven volgend jaar versnellen. Dit zal de aandelenmarkten het komende jaar verder stimuleren.”

Wat koopt Martine Hafkamp in 2024?

De oprichter, eigenaar en algemeen directeur van Fintessa geeft haar Top 3 top picks prijs. Kwaliteit regeert.

Daar is ook Jeroen Blokland van overtuigd

Investor obsession with the ‘choice’ between #value and #growth stocks remains striking. Why not invest in stocks that can have characteristics of both?

Quality stocks pic.twitter.com/c9Tei7z8k8 — jeroen blokland (@jsblokland) January 3, 2024

Hoge schulden en zwakke vastgoedsector

Chinese economie draait niet lekker maar volgens Zhang Jun is de regering in Beijing zich daar prima van bewust. "Beyond unfavorable demographics, China is grappling with issues like large debts, misallocation of capital, severe pollution, and a troubled property sector. But China’s government has been well aware of these problems – and committed to addressing them – for a decade."



Bij CNBC zijn ze minder optimistisch over een spoedig einde van de Chinese vastgoedcrisis.

Wat doen private beleggingen in 2024?

#Outlook 2024: private assets in het tijdperk van de 3D-reset. Private assets staan op de drempel van een nieuw tijdperk, gedreven door diep ingrijpende wereldwijde thema's. Welke #private #assets kunnen het meest van deze omwenteling profiteren?https://t.co/eUISd22QMf — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 3, 2024

AI ook bij banken in opkomst

Bunq geeft alvast het startschot. Het heeft in zijn app de zoekfunctie vervangen voor een generatieve AI-technologie: Finn. De AI-update moet bunq-gebruikers onder meer in staat stellen “beter financieel te plannen, slimmer te budgetteren en het makkelijker maken om transacties terug te vinden”.

Bekijk het nieuwste weekbericht van Corné van Zeijl

@Cardano_nl week video

Hoeveel renteverlagingen komen er in 2024? Containers verschepen wordt flink duurder

Strategen zaten flink mis

Goud en de rente, een mooi koppelhttps://t.co/vXoeTg9wZN — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 3, 2024

Stevige loonstijgingen ook dit jaar

De cao-lonen stegen vorig jaar gemiddeld met 6,1%. Dat is de grootste stijging in ruim 40 jaar tijd. De loonstijging werd mede mogelijk gemaakt door de hoge inflatie. Sterker nog: de prijzen stegen gemiddeld 8,4%, zo meldt het CBS. Het Centraal Planbureau verwacht dat de lonen dit jaar met 5,6% gaan stijgen. Het is afwachten wat de inflatie doet.

De ene tech is de andere niet

Chinese tech aandelen hebben over afgelopen 10 jaar 0% rendement laten zien. Amerikaanse tech +450%. pic.twitter.com/f0wLyBHeYH — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 3, 2024

Feestdagen vallen dit jaar goed voor ondernemers

Van de vijf officiële feestdagen die ieder jaar op een andere dag vallen, zijn er dit jaar twee in het weekend. Dan is het ook nog eens een schrikkeljaar. Dat scheelt ondernemers kosten. RTL Z bericht.

Bitcoin kan dit jaar naar 100K

Dat is een van de tien voorspellingen van Michael Batnick voor 2024. Zeer uitgebreid verhaal. Lezen!