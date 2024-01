Must read: Elektrische auto's nemen het over

2024 kan een mooi jaar voor de gezondheidssector worden

De sector Health Care beleefde een moeilijk 2023. Volgens Siegfried Kok van het fonds OBAM kan de sector dit jaar opveren. Nieuwe medicijnen en AI zijn onder meer triggers voor hernieuwde koersstijgingen.

Drie stappen vooruit, eentje terug

John Rekenthaler van Morningstar verwacht de komende jaren een lager rendement voor aandelen dan in de afgelopen 75 jaar. Maar 5,5% (reëel) is nog altijd de moeite waard.

Komen de voorspellingen voor 2024 wel uit?

Te weten: zachte economische landing, redelijk jaar aandelen, goed jaar obligaties.

2023 was the Year of wrong predictions w/China optimism being the most wrong. This year, most of Wall St was on the same page: Sell US stocks, buy Treasuries, buy Chinese stocks. Turns out nearly all of the predictions were wrong https://t.co/wdXMlpjbc2 (HT @biancoresearch) pic.twitter.com/kLPKdhBo8C — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 31, 2023

Economisch beeld Nederland in december verslechterd

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in december negatiever dan in november, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van december presteerden 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.

Lange rente kan weer wat oplopen

Visie op rente en euro - Eerste renteverlaging komt in zicht.

??Eerste renteverlaging ECB verwacht in juni

??Lange rente blijft dalen, maar kan op de korte termijn tijdelijk wat oplopenhttps://t.co/KNuASY78cP pic.twitter.com/Jr2n0pDEgh — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 2, 2024

Beleggen in ingrediëntentovenaars

Bedrijven, zoals DSM Firmenich, Novozymes en Chr. Hansen, ontwikkelen ingrediënten die wasmiddelen, koekjes en crèmes beter, lekkerder, duurzamer of gezonder maken. Morningstar is enthousiast.

Bouwers kunnen winsten desondanks op peil houden

Oplossing huidige woningnood ligt wel verder weg.

De Bouwproductie krimpt fors in 2024. Ondanks deze verwachte krimp zijn er ook de eerste tekenen van herstel voor de woningbouw.



Bekijk het gehele #ING vooruitzicht bouw: https://t.co/ovb6Cly7hP pic.twitter.com/IeiCviTk5L — ING Economie (@INGnl_Economie) December 29, 2023

Amerikaanse economie toonde weer eens zijn veerkracht

How did forecasters get the most widely anticipated recession wrong? https://t.co/UtGzEvzTVi — Yahoo Finance (@YahooFinance) January 1, 2024

Brandstofauto's duidelijk op de terugtocht

In 2023 zijn in Nederland voor het eerst meer elektrische auto's op kenteken gezet - de officiële registratie van een nieuw verkochte auto - dan benzineauto's. Van alle nieuwe auto's was twee derde hybride of volledig elektrisch. Een derde van de nieuwe auto's die vorig jaar werd verkocht, rijdt dus nog uitsluitend op fossiele brandstof. RTL Z bericht.

Beleggers zijn wel erg optimistisch

Big short-belegger Steve Eisman houdt rekening met teleurstellingen. CNBC heeft het verhaal.

Waar komt het rendement op Amerikaanse aandelen vandaan afgelopen jaar?

19% door hogere waarderingen (paars)

6% door hogere winsten (groen)

2% door dividend (donker groen) pic.twitter.com/djMJJBD7KJ — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 3, 2024

Ontwikkeling woningprijzen wereldwijd

Nederlandse prijsdaling valt mee. Het is een dik rapport.

Europe real estate prices Q3 2022 vs Q3 2023 (inflation-adjusted):



????Montenegro 15.4%

????Greece 9.6%

????Portugal 9.2%

????Spain 3.8%

????Malta 1.8%

????Switzerland 0.8%

????Denmark -1.3%

????Italy -3.5%

????Netherlands -3.8%

????France -6.3%

????Austria -10.1%

????Germany -12.3%

????Sweden -17.5% — Global Property Guide (@GlobalPropGuide) January 2, 2024

Daling hypotheekrente is gunstig voor toekomstige waarde-ontwikkeling

Hypotheekrente blijft dalen en zakt in 2024 mogelijk nog verderhttps://t.co/V0YJoBjAU8 — NU.nl (@NUnl) January 2, 2024

Bitcoin verslaat goud en niet een beetje

The rise of digital #Gold in one chart. In 2012, one ounce of Gold was still worth 400 #Bitcoin, now less than 0.05. pic.twitter.com/gJSLK9L703 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 2, 2024

KLM profiteert (nu nog) van gratis emissierechten