Must read: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

"2024 wordt voor aandelen niet beter dan 2023"

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan AM verwacht dat aandelen dit beursjaar minder goed zullen presteren dan in 2023. Over obligaties is hij positiever. In de aanloop naar de renteverlagingen kunnen die beter nog snel worden gekocht. Dan zijn er in 2024 nog Amerikaanse verkiezingen. Wat moeten we daarvan denken?

De vijf megatrends van BlackRock

Vermogensbeheerder BlackRock heeft vijf megatrends geïdentificeerd die ons leven, de economie en de markten gaan veranderen. Dat zijn achtereenvolgens demografische veranderingen, digitale disruptie (inclusief AI), deglobalisering, financiële transformatie en energietransitie. Beleggingsimplicaties?

Van globalisatie naar slowbalisatie

Lang verhaal kort: protectie is slecht.

Globalization has turned to “slowbalization” in recent years. Now, geoeconomic fragmentation or the breakdown of economic cooperation between nations threatens to undo the integration that has improved the lives of billions of people. https://t.co/DRgv2TkvRo pic.twitter.com/mUrDb4KC7L — IMF (@IMFNews) January 1, 2024

2024 wordt (eindelijk) het jaar van de opkomende markten?

Analisten zijn positief over opkomende markten, vanwege de verwachting dat centrale banken wereldwijd de rentes gaan verlagen. In het afgelopen jaar deed de MSCI Emerging Markets-index het niet al te best met een winst van 5%. Dat is beduidend minder dan de winst voor de S&P 500 van 26% of die van de AEX van circa 12%. Vooral het tegenvallende herstel van de Chinese economie en de teleurstellende verwachtingen zorgden ervoor dat beleggers er weinig voor voelden om te beleggen in opkomende markten.

CNBC gaat nader in de op de kansen van beleggers in Azië.

De belangrijkste voorspellingen voor de S&P 500

De grote Amerikaanse index staat nu nog op 4769 punten.

This year, forecasters expect a 2% return on average, ranging from -12% to +13%. In my next post, I will explain why it is strange that no forecaster expects a 20%+ return! https://t.co/uTzYKG50LC pic.twitter.com/RoeZmyD9OO — jeroen blokland (@jsblokland) January 1, 2024

Nieuwe regels voor ondernemers

Op 1 januari veranderen er weer wetten en regels voor ondernemers. Zo wordt het minimumloon naar boven bijgesteld, is plastic uit den boze in de horeca en moet er meer belasting worden betaald. RTL Z zet de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Robeco maant tot voorzichtigheid

High expectations are priced in. The market is partying like it’s the 1990s, but there is room for disappointment. Read our credit quarterly outlook to see what we advise. https://t.co/k8a6T1vQSV pic.twitter.com/l12X6v8O0Q — Robeco Asset Management (@Robeco) January 2, 2024

Themabeleggen in 2024: natuurlijk AI, maar wat nog meer?

Kunstmatige intelligentie was hét grote thema in beleggingsland van 2023. Zal dat in 2024 ook zo blijven? Welke andere thema's zijn komend jaar relevant? Morningstar's Kate Lin bespreekt het met themafondsbeheerder Steve Wreford van Lazard.

President XI van China wil economie versterken

Zijn opmerkingen over Taiwan maken het al slechte geopolitieke landschap er niet beter op.

#China's President Xi vows to strengthen economic momentum and deliver on job creation after a disappointing underperforming 2023. China's GDP has shrunk in Dollar terms. Xi says nation will ‘surely’ unify as Taiwan election looms. Signs of weakness in the economy have increased… pic.twitter.com/mLUtVPXKNx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 1, 2024

2024 wordt...?

Ben Carlson beantwoordt de volgens hem tien belangrijkste beleggingsvragen voor 2024. Met als bonusconclusie: "Investors, economists and pundits spend a lot of time worrying about risks — recessions, bear markets, black swans, geopolitics, societal collapse, etc. Few people ever think about what can go right. More stuff usually goes right than wrong which is how we get progress. I don’t know if that will be the case in 2024 but I feel confident this will be the case going forward over the long haul." Goed verhaal.

ASML en NN toppers voor januari

Het optimisme onder Nederlandse beursexperts houdt aan. Dit bleek uit de maandenquête van analist Corné van Zeijl van Cardano.

