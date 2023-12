Must read: Dat was 2023, op naar 2024

25 best gelezen verhalen van 2023

De redactie van IEX Profs bedankt alle huiscolumnisten en gastschrijvers voor hun scherpe, verhelderende en eigenzinnige kijk in 2023 op het beleggingslandschap. Dit zijn de 25 best gelezen verhalen van het jaar, gepresenteerd in chronologische volgorde. Rentes, energietransitie en recessievrees bleken belangrijke thema's.

Fed, ECB en BoE verlagen alle voor de zomer

De Fed is het meest uitgesproken over toekomstige renteverlagingen: 75 basispunten minder in 2024. De ECB en BoE zijn havikachtiger, maar Kristina Hooper van Invesco is er vrij zeker van dat de ECB en de BoE hetzelfde zullen doen: verlagen in de eerste helft van 2024.

Waar zijn de vrouwen in de financiële wereld?

Coline Pavot van de Franse vermogensbheerder LFDE zou graag wat meer vrouwen willen zien in de beleggingsindustrie. Dat komt niet alleen de prestaties ten goede maar helpt ook de duurzaamheidsagenda flink vooruit.

9 ongelooflijke cijfers over 2023

Morningstar vangt het jaar 2023 in een overzicht van 9 cijfers. Van sommige zal het u duizelen, andere zijn te bizar voor woorden, maar allemaal zeggen ze iets bijzonders over het voorbije jaar.

Weinig beleggers hadden reden tot klagen

Beursjaar 2023 was er weer eentje voor de groene kant van de grafiek (tenzij de boel morgen instort, natuurlijk) pic.twitter.com/Zx3HIOOTgB — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) December 28, 2023

Chipindustrie: Stapelen maar

Column Martine Hafkamp van Fintessa: "De meest geavanceerde lithografiemachine van ASML kan nu chips met een nauwkeurigheid van 3 nanometer afdrukken, drie miljoenste van een millimeter. Maar deze schaalverkleining kan niet tot in het oneindige worden volgehouden. De Wet van Moore moest al eerder bijgesteld worden. Nu lijkt de wet tegen een grens aan te lopen. Het stapelen van chips lijkt de toekomst te hebben. Advanced Packaging kan het landschap van de halfgeleiderfabricage totaal veranderen." Een Nederlands bedrijf, dat dit jaar al enorm in waarde steeg, profiteert daar enorm van.

Ook in 2023 volgde de AEX redelijk keurig het seizoenspatroon

Hoe ziet het seizoenspatroon van de AEX eruit sinds 1983 en hoe was de koersontwikkeling dit jaar ?

(let even niet op de assen). pic.twitter.com/EYmevv92w6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 28, 2023

De zin en onzin van voorspellen

Column van Ben Carlson: "Forecasting is fine. Everyone has to think about the future, whether they like it or not. But it’s important to understand how often life gets in the way of your expectations. Surprises occur more often than anyone could imagine. Something surprising will happen in 2024. Just don’t be surprised that you’re surprised when it does." Heerlijk verhaal.

Hebben Amerikaanse aandelen nu eindelijk het beste gehad?

The outperformance of US vs global equities is near an all-time high



Does that mean there may be some better opportunities overseas in 2024? ?? pic.twitter.com/HDOORKwUfR — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) December 29, 2023

Aziatisch buitenbeetje Japan

Japanse aandelen hebben een geweldig goed 2023 achter de rug met een stijging van de Nikkei van 28%. Tal van factoren zetten Japanse aandelen hoger en experts zal 2024 ook een heel goed jaar worden voor de Japanse beurs, aldus CNBC.

Grafiek van Daalder: Het grote rendementsoverzicht van 2023

Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock behandelt elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week, de laatste van het jaar: De winnaars (veel) en verliezers (weinig) van 2023.

Nexit is geen goed idee

De grootste partij van ons land, de PVV, wil een bindend referendum over een vertrek van Nederland uit de Europese Unie. Een nexit dus. De Nederlandse economie vaart wel onder het lidmaatschap. Vertrekken levert schade op. RTL Z bericht.

Corné spreekt

@Cardano_nl weekvideo

Geen recessie voor verkiezingen

Apple & Microsoft zijn 3x duurder geworden Professionele beleggers zijn positief geworden, is dat positief?

Superforecasters over Bitcoinhttps://t.co/kB5KhRPni6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 29, 2023

Vergeet de energietransitie niet

De Franse president Emmanuel Macron in een bijdrage voor Project Syndicate: "We must not allow the ongoing war in Ukraine and the fighting in Gaza to distract us from collective efforts to reduce our greenhouse-gas emissions, achieve carbon neutrality by 2050, save our biodiversity, and fight poverty and inequality. A flurry of summits in recent years has clarified the main priorities in the coming years."

Lees ook: Niets stopt de duurzaamheidsrevolutie, het nieuwste ESG online magazine van IEX Profs.

Checklist om een aandeel wel/niet te verkopen

When to sell a stock: pic.twitter.com/4C4YzhuVMD — Compounding Quality (@QCompounding) December 29, 2023

Huizenmarkt uit het dal

Overbieden terug van weggeweest: 56% huizenzoekers bood meer dan de vraagprijs, zegt Makelaarsland https://t.co/eOuvHboLrW — Business Insider Nederland (@BINederland) December 29, 2023

De redactie van IEX Profs wenst u een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuw jaar.