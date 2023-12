Must read: blijf altijd belegd

Defensieve aandelen vragen om opgeraapt te worden

Door de achterblijvende beursprestaties van defensieve kwaliteitsbedrijven ziet Reineke Davidsz van het dividendteam van Van Lanschot Kempen interessante beleggingsmogelijkheden ontstaan.

Terugkeer Trump is gevaar wereldeconomie in 2024

ABN Amro spreekt in zijn visie op de wereldeconomie in 2024 van Goudlokje-achtige omstandigheden in de VS. De eurozone komt pas aan het einde van het jaar weer een beetje op dreef. Een terugkeer van president Trump is wel een risico. Lees de uitgebreide analyse.

De hamvraag

Is dit nou vanwege de verwachting dat de ECB snel de teugels zal laten vieren, of vanwege de eindeloze kwakkel die ons te wachten staat? pic.twitter.com/7zEAnpz33f — Marcel de Boer (@MPNAdeBoer) December 28, 2023

U zoekt een kansrijke blue chip?

Blue chip aandelen zijn de aandelen van grote, bekende en financieel gezonde bedrijven. Deze bedrijven hebben vaak een stevige balans, een hoge marktkapitalisatie en een lange historie. Joel Baglole tipt op InvestorPlace 7 aantrekkelijke namen voor 2024.

Chinese rebound

Lees ook: Koersmalaise China biedt kansen voor koopjesjagers.

De #beurs vandaag: koopjesjagers stuwen de Chinese CSI 300-index naar de beste dag in vier maanden. Chinese aandelen zijn sterk achtergebleven en beleggers met een wat langere horizon zien aantrekkelijke instapniveaus. https://t.co/F992Y1i6qd pic.twitter.com/HxI72nKaPw — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) December 28, 2023

Nieuwe hypotheekregels

De hypotheekregels gaan volgend jaar op de schop. Starters moeten daarmee makkelijker aan een woning kunnen komen. Ook is er meer aandacht voor duurzaamheid: wie een woning met een groen energielabel koopt, kan een hogere hypotheek krijgen. RTL Z bericht.

Huizenprijs kan tussen 7% en 10% stijgen in 2024, verwacht financieel intermediair – 3 redenen waarom veel huishoudens hogere hypotheek kunnen krijgen https://t.co/YLOtaIoPeM — Business Insider Nederland (@BINederland) December 28, 2023

Gebutste sector kan opkrabbelen

Morningstar blikt terug op 2023 en kijkt vooruit naar 2024 met Michael Field, Morningstar's Europese marktstrateeg, in gesprek met James Gard, Morningstar's UK editor in Londen. Waar liggen de risico's en waar de kansen? Field blijkt met name veel te verwachten van nutsbedrijven.

De beurs is een grote uitdijende geldmachine

Column Ben Carlson: "The United States has seen its share of the global stock market capitalization go from 15% at the outset of the 20th century to around 60% today. We’ve built the greatest wealth creation machine ever devised along with 5 corporations worth more than $1 trillion and more on the way. I don’t know if we’re going to be able to keep this up but the stock market is one of the more impressive structures ever built."

Blijf altijd belegd

Want: "An imploding world hurts everybody, no matter how they’re invested, but a recovering world only rewards those brave enough to stay the course." Lees de lange column van Jonathan Clements. Overigens heeft Nick Maggiulli een soortgelijk verhaal.

Schone toekomst gaat gepaard met de nodige viezigheid