Must read: Vooral aandelenkansen in China en rest EM

Aanhoudende onzekerheden schetsen uitdagend beeld

Economen Anton Bender en Florence Pisani van Candriam zijn zelden op optimistische vergezichten te betrappen. In dat licht is hun outlook voor 2024 tamelijk positief. "Een wereldwijde recessie is onwaarschijnlijk."

Want niets stopt de duurzaamheidsrevolutie

IEX Profs presenteert een nieuw online ESG-magazine met speciale beleggingsaandacht voor de energietransitie, duurzame trends, impact maken en verdienen aan groen dividend.

Koersmalaise China biedt kansen voor koopjesjagers

De huidige neergang biedt beleggers volgens T. Rowe Price kansen om 'geweldige' Chinese bedrijven tegen 'aantrekkelijke' prijzen op te pikken.

New day, new low!#China's Shanghai Composite Index dips below 2,900, down almost 15% from its April peak. For comparison, the MSCI World Index (USD) is up 13% since then. 28% performance gap between #China and 'the world.' pic.twitter.com/qOvPISBZfZ — jeroen blokland (@jsblokland) December 26, 2023

2024 wordt een goed jaar voor aandelen

Plus 9% moet wel kunnen, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Kwaliteitsbedrijven doen het beter

I’ll stick with Quality stocks, which may have both Value and Growth characteristics, are scarce, and generally have lower #volatility. https://t.co/XDNg7TCEFA pic.twitter.com/p9ZHcRxfmi — jeroen blokland (@jsblokland) December 27, 2023

Niet elke belegger beleefde vrolijke feestdagen

Josh Brown geeft vijf manieren waarop beleggers dit jaar geld konden verliezen: handelen op verkeerde momenten, speculeren met opties en vertrouwen op voorspellingen van goeroes, charlatans en macro-economen.

Grondstoffenmarkt in 2023

Optimistisch begin, maar toen kwamen er zorgen over rente en meer geopolitieke risico’s, aldus Ole Hansen.

Koerswinst Magnificent 7 komt niet uit de lucht vallen

De Magnificant 7 zijn dure aandelen; 43,3 de verwachte winst ivt 19,5 voor S&P 500. Gemiddeld steeg de koers van deze aandelen met 111,6%, maar de winsten zijn afgelopen jaar ook met 88,8% gestegen. pic.twitter.com/6DB7BpOWTE — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 27, 2023

Deze Europese banken zijn weer interessant

Europese banken hadden het lange tijd moeilijk, maar de stijgende rentemarges en kapitaalversterking zijn de opmaat naar betere vooruitzichten. De waarderingen van de bankaandelen zijn laag. Betekent dat een goed instapmoment? Lees de analyse van Morningstar.

Bankpersoneel blijft afnemen

Banks cut the most jobs this year since 2008, led by UBS/Credit Suisse, Wells Fargo, and Citigroup pic.twitter.com/3MBvwl59RB — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) December 26, 2023

Dit verandert er vanaf 1 januari voor uw portemonnee

Het energieplafond verdwijnt, de zorgverzekering en alcohol worden duurder. Daartegenover staat dat je meer overhoudt van je salaris en dat uitkeringen en een aantal toeslagen omhoog gaan. RTL Z heeft de belangrijkste veranderingen op een rij gezet, gerangschikt per thema

Fed heeft razend knap gehandeld

J. Bradfort Delong voor Project Syndicate: "When it comes to the lessons of history, current economic fundamentals, and the broader macroeconomic outlook, there is plenty for monetary-policy watchers to debate. But all should be able to agree that the US Federal Reserve has carried out an exceedingly difficult task almost perfectly."

Robeco gaat voor aandelen opkomende markten

EM equities favored as the global economy enter uncharted territory in 2024 https://t.co/K4Hy2dXs0Y pic.twitter.com/uuP6elvQE9 — Robeco Asset Management (@Robeco) December 27, 2023

Waarom marktvoorspellingen niet langer uitkomen

"In an era where markets are increasingly dominated by large, mathematically sophisticated, machine-learning-powered players with huge computer systems and datasets, it is virtually impossible for relatively unsophisticated forecasters and investors to consistently beat the markets." Goed verhaal.