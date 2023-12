Must read: 2023 was een bijzonder beursjaar

Geopolitiek schaken met zeldzame aardmetalen

Omdat zeldzame aardmetalen de nieuwe olie zijn van de economie heeft China als dominante leverancier van deze metalen een sterke troef in handen in de geopolitieke strijd met het Westen, betoogt Edin Mujagic.

Wat betreft de AEX

Prosus heeft vandaag de rode lantaarn overgenomen van Adyen.

Performance dit jaar. pic.twitter.com/Ex3KO8G61z — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 22, 2023

Nasdaq is een risicovolle beurs

Column Ben Carlson: "I am more confident in the idea that investors in the Nasdaq 100 will experience higher highs and lower lows than the overall stock market when it comes to returns because of the concentration and types of stocks the index holds."

Winstrecessie op komst

Dat is natuurlijk niet goed voor aandelen.

JPMorgan says stocks are imperiled as a slowdown is set to hit earnings https://t.co/PUpMJ9i7Wc via @business — Yahoo Finance (@YahooFinance) December 21, 2023

Onverwachte crises zijn normaal

Stephen Roach voor Project Syndicate: "It is time to stop viewing crises as exceptional events and admit how frequently shocks actually occur. The task of forecasters and policymakers is not to predict the next catastrophe but to sharpen their focus on resilience – what it takes to stay the course with politically mandated policies while minimizing the inevitable dislocations."

Houd vooral vast aan obligaties

Outlook 2024: obligaties in het tijdperk van de 3D-reset - Na een #bearmarkt van drie jaar kan het #obligatiebeleggers niet kwalijk worden genomen als ze de markt de rug toekeren. Maar dat zou volgens ons een vergissing zijn…

Beleg vooral voorzichtig!

De wereld draait steeds sneller en wordt steeds volatieler. Voorzichtig beleggen op lange termijn is het parool van Sam Desimpel, Managing Director van Top Tier Access, die zijn gedachten met Belegger.nl deelt.

ING kondigt verscherping klimaatstrategie aan na klimaattop Dubai

ING wil per 2040 volledig stoppen met het financieren van de olie- en gaswinning. Dat kondigde topman Steven van Rijswijk aan tegenover persbureau Reuters. De ING-CEO was één van de 82.000 aanwezigen op de klimaattop in Dubai eerder deze maand. Het akkoord dat daar werd gesloten zou leidend zijn voor de koers van de bank die het de komende jaren vaart.

Nederlandse woningnood door slecht beleid, niet door vluchtelingen

Nederland heeft een huisvestingscrisis, maar die is de schuld van de overheid die huisvesting niet beschermt. Het is niet te wijten aan asielzoekers. Dat heeft Balakrishnan Rajagopal, speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor geschikte huisvesting, vandaag gezegd aan het einde van zijn bezoek aan Nederland. RTL Z bericht.

