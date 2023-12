Must read: 2024 wordt het jaar van Chinese aandelen

Koudwatervrees ECB is onbegrijpelijk

Cio Olivier de Berranger van de Franse vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier kan weinig begrip opbrengen voor de huidige houding van de ECB. Dat de Europese centrale bank de Amerikaanse niet lijkt te volgen in een nieuwe ronde van versoepelingen, noemt hij een monetaire dwaling.

Bij de ECB zijn ze inderdaad niet van plan om snel te verlagen

Current interest rates will help bring inflation down to 2% if sustained for long enough, Vice-President Luis de Guindos tells 20 minutos.



Despite favourable data, it’s still too early for us to ease our monetary policy.https://t.co/TQVaSdUOoL pic.twitter.com/Fvwritt97u — European Central Bank (@ecb) December 21, 2023

Zes visies op beursjaar 2024

Citywire heeft zes grote effectenhuizen naar hun mening gevraagd over 2024. Gemeenschappelijke noemer: de Magnificent 7 hebben Amerikaanse aandelen erg duur gemaakt.

Ambtenaren: meeste huurwoningen zijn niet meer rendabel

Aan huurwoningen kun je niet of nauwelijks meer verdienen, waardoor de huursector krimpt en nieuwbouw achterblijft. Dat stellen woningbeleggers en bouwers al langer. Ook ambtenaren van het ministerie van Financiën komen nu tot die conclusie. De hogere belastingen, middenhuurplannen en gestegen rente zijn volgens hen funest voor het rendement.

Het nieuwste weekbericht van Corné

Wacht niet op de Amerikaanse consument

Wat als de Fed verlaagt, moet je dan in aandelen of niet?

Massale instroom index fondsen.

De koersen van tech fondsen stijgen, maar hoe zit het met de winsten?https://t.co/INknNeFcb6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 21, 2023

Nederlandse consument weer iets positiever

De stemming onder consumenten verbeterde in december 2023 voor de vierde maand op rij, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen steeg van -33 in november naar -29 in december. Zowel het oordeel over het economische klimaat als de koopbereidheid verbeterde.



Vooruitblik op China in 2024: optimisme over herstel

De vastgoedcrisis en de hoge inflatie in China hebben de economische groei flink afgeremd. Maar er gloort hoop; Morningstar sprak met fondsbeheerders van JP Morgan, T Rowe Price en Ninety One over hun verwachtingen en zij zijn optimistisch. In aanloop naar herstel roteren zij hun portefeuilles van groei naar waarde.

Ook Robeco ziet nu meer in smallcaps dan in de grootste jongens

2023: een jaar van veel oorlog

Richard Haass voor project Syndicate: "The year 2023 will be remembered as one defined by war, record heat, anxiety over artificial intelligence, and the continuing appeal of populism. And the best that can be said of the world's most important strategic relationship, between the US and China, is that both sides demonstrated an interest in calmer bilateral ties."

Amerikaanse consument houdt Amerikaanse economie overeind

US Consumer #Confidence spiked in December. And remain well above the long-term average! pic.twitter.com/ZKSEtefJVC — jeroen blokland (@jsblokland) December 20, 2023

Hoe te dealen met een partner met een beleggingsverslaving?

"If trading stocks is causing your partner’s mood or behavior to change, impacting his everyday life or straining your relationship, he needs a break." Goed verhaal.

Armoede dreef mensen niet naar rechts

“Bestaanszekerheid” speelde blijkbaar een beperkte rol bij de verkiezingen, maar dat wisten wisten we natuurlijk al. https://t.co/3LVSEBFSJz — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) December 21, 2023

De Nederlandse industrie in 2024

Het is ploeteren.