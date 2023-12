Must read: Vooral smallcaps en vastgoed profiteren van lagere rentes

Dalende rente schept nieuwe aandelenkansen

Nu de rente in in een dalend trendkanaal bevindt, ziet Frédéric Leroux van het Franse beleggingshuis Carmignac tal van aantrekkelijke alternatieven voor de grote winnaars van de 2023, de Magnificent Seven.

Komt er ook nog een kerstrally?

Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer zit er optimistisch in. "Hoewel het nog niet zeker is dat de rente daadwerkelijk wordt verlaagd, bieden de Amerikaanse economische ontwikkelingen wat ons betreft een gunstig uitgangspunt voor verdere koersstijgingen de komende periode."

"Er is altijd wel ergens een bullmarkt"

Ook Schroders verwacht dat de komende jaren andere aandelen dan de Magnificent 7 de beurskar zullen trekken. EM-aandelen, value en smallcaps maken een comeback.

EXB tegen extra bankenbelasting

ECB is kritisch op extra bankenbelasting, die de Tweede Kamer wil invoeren om maatregelen voor koopkracht te betalen

Duitse energieprijsproblemen creëren beleggingskansen

Het was een lastig jaar voor de grote Duitse productiebedrijven die veel energie gebruiken. De hoge energiekosten hebben hun resultaten aangetast en hun beurskoersen onder druk gezet. Dat biedt kansen, want veel van deze gekelderde Duitse aandelen zijn volgens Morningstar nu ondergewaardeerd.

Beter beleggen via YouTube

5 YouTube videos that will make you a better investor:

De S&P 500 sloot gisteravond op 4768 punten

In its initial outlook, Goldman Sachs had projected the benchmark index to end the year at 4,700. But, thanks to the Federal Reserve taking a dovish turn, and bond yields sinking, it now sees the S&P 500 closing out 2024 at 5,100.

Vooral smallcaps en vastgoedaandelen profiteren van lagere rentes

Renteverlagingen goed nieuws voor smallcaps en vastgoedaandelen volgens Simon Wiersma van ING

Ook factortiming is niet te doen

"The evidence suggests that if you try to time your exposure to factors, you should be very cautious and, to quote AQR’s Cliff Asness, only “sin a little” because the data is so “noisy”—factor volatility is much greater than factor premium." Diepgaande en technische studie.

Chinese aandelen moeten eens landen

BREAKING: Chinese Equities Chinese Stocks continue to nosedive and have fallen to their lowest prices in 5 years

Bescherming tegen beurscorrecties is duur,

en levert uiteindelijk minder rendement op dan de beurs zijn gang laten gaan. Goede column van Joachim Klement. "Being bearish only pays when you get lucky. And lucky bears are a rare breed."

Is een milde recessie hetzelfde als een zachte landing?