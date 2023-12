Must read: Luxe-industrie is en blijft winstmachine

Dividend neemt in belang toe

De voorbije tien jaar hebben dividenden niet zo'n groot deel van het totaalrendement uitgemaakt als in de afgelopen 100 jaar. Dat zou wel eens kunnen veranderen, verwacht Julie Dickson, investeringsdirecteur bij Capital Group.

Commercieel vastgoed: de ene steen is de andere niet

PGIM verwacht een nieuw lastig jaar voor veel commercieel vastgoed. Kantoren en winkels zitten nog vol in hun correctiefase, met het gevaar dat de prijzen naar beneden doorschieten. Logistiek, datacentra, woningen en hotels bieden wel kansen.

Gaan Fed en ECB verschillende kanten op?

Voor het eerst sinds lange tijd lijkt er een verrassende kloof te bestaan tussen de vooruitzichten van de Fed enerzijds en die van de Europese beleidsmakers anderzijds. Deze kloof loopt in de tegenovergestelde richting van die tussen de economische prestaties aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, aangezien de Amerikaanse economie blijft groeien terwijl de eurozone opnieuw lijkt te krimpen.

Lees ook: Jerome Powell valt van zijn voetstuk.

Intussen verandert er weinig in Japan. De BoJ blijft in de stimuleringsmodus, aldus CNBC.

Goudprijs zal in 2024 spectaculair stijgen

Tenminste, dat is de opvatting van Reinoud Bogert, partner bij goudhandelaar Doijer & Kalff. “Alle signalen staan op groen.”

Schroders tipt Amerikaanse staatsobligaties

(maar wees flexibel)

Recente #marktverschuivingen wijzen erop dat de #rente zijn hoogtepunt heeft bereikt. Is dit dan het moment om opnieuw in #staatsobligaties te beleggen?https://t.co/sUTKyprGIQ — SchrodersNL (@SchrodersNL) December 18, 2023

Oplossing woningtekort gezocht

Hoewel nog onduidelijk is hoe het komende kabinet er precies uit komt te zien is één ding duidelijk: de politiek staat voor een megaklus om het tekort van 390.000 woningen terug te dringen. Welke afspraken moeten in de formatiebesprekingen volgens ‘het volk’ worden gemaakt om dat probleem voor eens en altijd op te lossen? BLG onderzocht dat.

Europese aandelen zijn dit jaar duurder geworden

De winsten en de koersen in Europa.

koersen +12% winsten +5% pic.twitter.com/rV3H5SklfQ — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 19, 2023

Doemdenkers zijn eigenlijk niet te volgen

Ben Carlson in een nieuwe toffe blog: "Sure, the world could end at some point but the permabears are not going to help you if that happens. All they care about is profiting on the fears of others."

Amerikaanse kleintjes blijven flink achter

Dat verklaart onder meer waarom Gerben Lagerwaard van State Street GA extra veel verwacht van Amerikaanse smallcaps.

US #BigTech companies are up nearly 100%(!) this year!

US Small Caps less than 13%. pic.twitter.com/Qp2BOt0gYx — jeroen blokland (@jsblokland) December 18, 2023

Luxe-industrie blijft een winstmachine

De winstgevendheid van bedrijven in luxegoederen is fantastisch, blijkt uit een nieuw sectorrapport van Morningstar. Dat geldt met name voor de drie concerns die hun geld vooral met dure leren tassen verdienen: Kering, LVMH en Hermes. Maar dat betekent nog niet dat het zinnig is om de aandelen van alledrie nu te kopen. Morningstar analyseert welke aantrekkelijk gewaardeerd is en welke niet.

DNB: minder economische groei, maar ook minder inflatie

De komende jaren hoeft Nederland niet op een sterk groeiende economie te rekenen. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de economie de komende jaren amper groeit. Het voordeel is wel dat de prijzen een stuk minder snel gaan stijgen.

Groene industrie is een moetje

Mariana Mazzucato en Greg Clark voor Project Syndicate: "While many countries forge ahead with plans to ensure industrial competitiveness in a world that is committed to net-zero emissions, the United Kingdom remains a laggard, with politicians from both major parties backpedaling on previous promises. Such floundering is bad for both the planet and the economy."