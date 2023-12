Must read: Particuliere beleggingsvoorkeuren

Ja, 2024 belooft een mooi obligatiejaar te worden

"We houden vast aan onze positieve vooruitzichten voor vastrentende waarden voor 2024. De waarderingen zijn aantrekkelijk, het monetaire beleid op orde en de economische vooruitzichten zijn in het beste geval zeer zwak." Is getekend: Alex Rohner, obligatiestrateeg bij J. Safra Sarasin.

Deutsche rekent op renteverlaging ECB met 1,5%

Deutsche Bank geeft in zijn Outlook 2024 geen pfennig voor de Duitse economie. Toch kan de Duitse beurs het redelijk doen dankzij de ECB, die de rente volgend jaar met maar liefst 150 basispunten gaat verlagen.

Good Morning from Germany, where the days of REAL long-term yields seem to be over again. 10y real yields (10y nominal yields - 10y inflation expectations) plunged to just 6bps. Only a short time ago, real yields were 50bps. But nominal yields have fallen to almost 2%,… pic.twitter.com/ZemgLvrJSn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 17, 2023

Kooptip voor 2024: kleine aandelen

Tal van factoren maken Europese smallcap- en midcapaandelen volgens DWS koopwaardig. Overigens worden ook kleine Amerikaanse aandelen getipt.

Wereldeconomie houdt in 2024 stand

Terug naar niet zo normaal, is de titel van onze Visie op de Wereldeconomie in 2024. Zijn de hogere rentes een blijvertje en aanhoudende prijschokken het nieuwe normaal? En wat gaan de centrale banken (dan) doen? https://t.co/IWTa5wZgb1 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 14, 2023

Gaat AI in 2024 naar de volgende fase?

Kunstmatige intelligentie en de mogelijkheden om daarin te beleggen waren dit jaar een hype. Zal AI in 2024 een volgende fase ingaan en tot daadwerkelijke toepassingen komen? Sommigen denken dat de zeepbel zal knappen, maar de meeste vermogensbeheerders zijn volgens Morningstar positief over de groei van de reële mogelijkheden. Lees ook: De wet van de zwaartekracht geldt ook voor AI.

Corné's weekvideo

@Cardano_NL weekvideo :

* Duitsers (en Nederlanders) werken meer dan Zuid- Europeanen

* Ierland krijgt alle belastingen (en wij niet)

* Beleggers gokken op tech

* Hoe ziet een gemiddelde eindejaarrally er uit?https://t.co/bV22KEEK8t — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 17, 2023

Om de enorme beurswaarde van de Maginificent Seven even in perspectief te plaatsen

Because ‘Magnificent’ stocks get so much attention and their own charts, many investors forget that an equally-weighted index ‘wins’ most of the time!



ht @hardikasingh28 @NateGeraci pic.twitter.com/AbSWLz3kBy — jeroen blokland (@jsblokland) December 17, 2023

Zonnige aandelen

Aandelen in hernieuwbare energie profiteren van een aanzienlijke groei van de eindmarkt. De vraag naar duurzame energie is groot en er zijn aanzienlijke subsidies beschikbaar voor deze sector. Daarom zou het verstandig zijn om een paar groene-energieaandelen aan de portefeuille toe te voegen.

Waarin belegt de particulier?

De hogere rente en inflatie scheppen een nieuw beleggingslandschap. Ons #onderzoek laat zien hoe meer dan 23.000 particuliere #beleggers wereldwijd hun #strategie aanpassen en hoe dit hun houding tegenover bijvoorbeeld duurzaam #beleggen beïnvloedt: https://t.co/KxOFuvNiyU #GIS23 pic.twitter.com/tk2JXuIyau — SchrodersNL (@SchrodersNL) December 12, 2023

Robeco weegt de uitkomst van de laatste klimaattop

#COP28 was a two-week roller coaster that started on a high, plunged midway into controversy and emerged with what some hail as a landmark achievement. Discover our take on whether it was a good or bad COP for investors. https://t.co/uEn7Y9wVPv pic.twitter.com/EDHFfVlRN2 — Robeco Asset Management (@Robeco) December 18, 2023

Wat doet de inflatie in 2024?

Jim O'Neill voor Project Syndicate: "The latest consumer price data in major advanced economies offer some encouraging news about headline inflation trends; but core inflation (excluding energy and food prices) remains uncomfortably above central banks’ targets. Among the many variables for forecasters to watch in the new year, three stand out."

Als duurzame-energie-initiatieven vooral een staaltje marketing zijn

Hoeveel % van hun investeringen stoppen oliemaatschappijen in hernieuwbare bronnen.

Shell is niet het beste jongetje van de klas. pic.twitter.com/1flLQhYcBn — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 15, 2023

Cartoon van de dag