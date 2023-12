Must read: positiviteit alom

Amerikaanse beleggers zijn superpositief. Plus: de vraag naar olie zal dalen, wat is de oorzaak van de Chinese vastgoedcrisis en obligaties zijn weer favoriet.

Aegon positief over alle obligatievormen

Aegon AM verwacht dat de daling van inflatie en rente doorzet in 2024. Dat voorspelt goede tijden voor alle kleuren obligaties, van treasuries tot high yield-obligaties.

Europese aandelensectorkansen in 2024

Morningstar's Europese marktstrateeg Michael Field vertelt welke sectoren de interessantste kansen voor 2024 bieden.

Nieuwe Aziatische exportkampioenen

De aantrekkingskracht van China als productielocatie neemt af door geopolitieke risico’s, verbreding van productieketens en gestegen arbeidskosten. Andere Zuidoost-Aziatische landen springen in het gat dat vrijkomt en ontwikkelen zich tot nieuwe exportkampioenen, aldus investment manager Ben Durrant van Baillie Gifford.

Noorse centrale bank gaat eigen weg

Gisteren kwam er weer een kwartje bij.

Norway hikes rate one more time in defiance of global mood shift https://t.co/D32GjjvzDV via @ottummelas pic.twitter.com/U2ZZ6w9z5F — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) December 14, 2023

Superpositief

51% van de Amerikaanse particuliere beleggers is optimistisch

Dat komt niet zo vaak voor. pic.twitter.com/DVhC6Aly9c — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 15, 2023

IEA ziet vraag naar olie volgend jaar afzwakken

De IEA ziet de wereldwijde vraag naar olie volgend jaar afzwakken, door een vertraging in grote economieën onder invloed van de hogere rente. Dat bleek donderdag uit een rapport van het internationale energie-agentschap.

Grafiek van Daalder: Chinese vastgoedobligaties door het putje

Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock behandelt elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Chinese vastgoedproblemen.

Stukje duiding Chinese vastgoedcrisis

Wat is de oorzaak van de Chinese vastgoedcrisis? En wat is de impact daarvan op de Chinese economie? Hoor het in deze gloednieuwe aflevering van de #RaboResearch Economiepodcast met Maartje Wijffelaars en China-econoom Teeuwe Mevissen. https://t.co/guPA3IDmH5 — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) December 14, 2023

Obligatiemarkt is complex

Bonds are back in favor, yet navigating volatile markets demands staying power. Discover the reasons why. https://t.co/1fl7CQH66Y pic.twitter.com/p93SQvnkoe — Robeco Asset Management (@Robeco) December 14, 2023

Prioriteitenlijstje van BV Nederland