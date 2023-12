Must read: Powell bedankt!

De wet van de zwaartekracht geldt ook voor AI

Multi-assets belegger Ewout van Schaick van Goldman Sachs AM ziet de toegevoegde waarde van AI. Hij denkt alleen dat het grote gebruik ervan langer op zich laat wachten dan veel beleggers denken. Dat kan leiden tot teleurstellingen.

Het is feest op de beurs. Powell bedankt!

Mocht u gisteren de persconferentie van de Fed hebben gemist

ECB verlaagt nog eerder

Volgens obligatiespecialist Annalisa Piazza van MFS is een Europese renteverlaging in maart of april niet ondenkbaar.

2024 wordt het jaar van Europese aandelen

Pictet AM denkt dat obligaties het beter doen dan aandelen in 2024. Bij aandelen wordt het een Europees jaar, geen Amerikaans.

Is het resultaat van de laatste klimaatconferentie ok?

Gernot Wagner voor Project Syndicate: "Given that this year’s United Nations Climate Change Conference was hosted by a petrostate and led by a fossil-fuel CEO, climate campaigners understandably had low expectations. Yet the summit did deliver some new commitments, and there is good reason to think that they are more than just empty words."

Lagere rentes, dus hogere goudprijs

Vergeet alle voorspellingen over 2024

Want: "The truth is most people owning equities should be doing so to capture long-run returns by investing in a collection of companies generating a rising stream of real cash flows through time. Attempts to predict how the market might be pricing those cash flows over any given year is entirely fruitless and counterproductive." Goed verhaal.

Morningstar mikt voor 2024 ook op obligaties

Welke? In dit verhaal leest u de voorkeuren van de onafhankelijke fondsenanalist.

De nieuwe Magnificent 3

Slechts zeven aandelen hebben de aandelenbeurs in de achterliggende tijd hoger gestuwd. Zij hebben de eretitel Magnificent 7 gekregen. Marc Guberti heeft nog 3 Amerikaanse aandelen ontdekt die zich bij dit rijtje kunnen voegen en de potentie hebben om beter te kunnen presteren dan de Magnificent 7.

Transitie naar circulaire economie biedt enorme beleggingskansen

ABN Amro neemt Bux over

Het Amsterdamse beleggingsplatform Bux komt in handen van ABN Amro. Ondanks dat Bux de afgelopen jaren zwaar verlieslatend was, ziet de bank de beleggingsapp als een goede aanvulling op de eigen diensten.

Familiehypotheek kan huizenprijs verder opdrijven

Huizenkopers kloppen steeds vaker aan bij hun familieleden voor een aanvulling van hun hypotheek. Inmiddels maakt één op de zes huishouders met een hypotheek gebruik van de zogeheten familiehypotheek. Leuk voor mensen die met hun verhoogde hypotheek erin slagen om hun droomhuis te kopen, maar minder leuk voor de woningmarkt als geheel. De Nederlandsche Bank waarschuwt namelijk dat familiehypotheken niet alleen tot onbedoelde belastingvoordelen leiden, maar ook de huizenprijzen verder kunnen opdrijven.

Rabobank denkt inderdaad dat de huizenprijzen zullen stijgen.

Beleggen is spijt hebben om gemiste kansen

Wat had u in 2023 moeten hebben? Bitcoin op 1. Gokken op hevige beursturbulentie op nummer laatste.