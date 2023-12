Must read: 2023 was een slecht jaar voor beleggers in grondstoffen

Nu afkicken van groeiverslaving

Het klinkt utopisch en onheilspellend tegelijkertijd. Triodos Bank prognosticeert in haar Outlook 2024 dat het groeisprookje definitief voorbij is. De aarde heeft haar grenzen bereikt. Maar dat hoeft niet tot armoede en mindere beleggingsresultaten te leiden.

Grote centrale banken trakteren markt op feestelijk kerstkado?

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen rekent deze week niet op rente-aanpassingen door de Fed en ECB, maar een verandering van toon maakt al veel uit. Ondertussen zou de centrale bank van China wel eens met een renteverlaging kunnen komen.

De #beurs vandaag: de #Fed zal de beleidsrente vanavond onveranderd houden, al zal voorzitter Powell het enthousiasme van beleggers mogelijk willen temperen. Die hebben de afgelopen weken wellicht iets teveel renteverlaging ingeprijsd. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/2OfzcM45PS — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) December 13, 2023

Er is een nieuw klimaatakkoord. Is dat wat?

Akkoord op klimaattop Dubai met vermelding fossiele brandstoffen https://t.co/9ULpMswwpC pic.twitter.com/gMYKw1mncY — RTL Z (@RTLZ) December 13, 2023

Dollar top, pond flop

De Amerikaanse dollar heeft goede kaarten voor 2024. Het Britse pond hele slechte, schrijft Aegon AM.

Duurzame fondsen onderwegen banken

Volgens Ronald van Genderen is dat ook wel logisch. "Banken verdedigen de leningverstrekking aan vervuilende bedrijven met het argument dat deze bedrijven de leningen gebruiken om te vergroenen. De ECB heeft daarentegen geen bewijs gevonden dat dit ook daadwerkelijk gebeurt."

We krijgen te maken met een trendbreuk?

???? Performance



Small caps historically tend to outperform the S&P 500 from December to February. Allocating a portion of the portfolio to small cap stocks during this time may benefit investors

?? https://t.co/Lu9xTiGpvc



h/t @dailychartbook $rut #smallcaps #sp500 $spx #spx pic.twitter.com/cjTYLru3c7 — ISABELNET (@ISABELNET_SA) December 12, 2023

Een gewaarschuwd mens

Morningstar definieert de 8 marktrisico's voor 2024.

OPEC+ is niet langer in control

How OPEC+ saw its hold on global oil markets fray despite extra production cuts https://t.co/u4HrhNc2Ru via @business — Yahoo Finance (@YahooFinance) December 11, 2023

Grondstoffen leverden dit jaar uiteindelijk niets op

It's not just the price of #oil that is declining. #Commodities are down to their lowest level since late 2021. Industrial #metals are also making new lows, and #gold is off its high. We keep hearing these stories about oil supply, but the ongoing #realestate #recession in #China… https://t.co/Mttf1JQN5t pic.twitter.com/lE9eRZbZih — jeroen blokland (@jsblokland) December 13, 2023

Afwaardering grootste dividendfonds

Toenemende zorgen over de fondsomvang en wendbaarheid van DWS Top Dividende reduceren de convictie van de fondsanalisten van Morningstar. Daarom krijgt het fonds een downgrade van de Morningstar Medalist Rating.

Every year I compile my absolute favorite investment writing and 2023 is no exception.



Like this, RT it, bookmark it for later. Whatever you do, don't miss out on these incredible pieces.



My Favorite Investment Writing of 2023:https://t.co/9tzfEfCHQv — Nick Maggiulli (@dollarsanddata) December 12, 2023

Life cycle beleggen is geen goed idee

Alles in aandelen, pakt beter uit, zo laat een studie zien.

Ga China niet verder boycotten

Daniel Gros voor Project Syndicate: "The United States and Europe are currently erecting trade barriers to mitigate the perceived threat of Chinese economic coercion. But the underwhelming impact of the unprecedented sanctions imposed on Russia suggests that adopting a similar approach toward China will not yield better results." Lang verhaal kort: Goede handelsrelaties met China zijn voor iedereen beter. Een boycot van China gaat ook geen effect hebben.

Iemand verbaasd?

Britse toezichthouder onderzoekt mogelijke greenwashing bij Unilever https://t.co/DK7zP9noNb — NU.nl (@NUnl) December 12, 2023

"Spaargedrag belangrijker dan spaarbedrag"

Hoewel de helft van de Nederlanders zichzelf zuinig vindt en goed in sparen acht, blijkt lang niet iedereen over voldoende spaarbuffers te beschikken. Sterker nog; er is een heuse spaarkloof in de samenleving zichtbaar. Zo heeft een kwart van de Nederlanders meer dan €10.000 voor noodgevallen beschikbaar, terwijl een vrijwel even grote groep juist minder dan €500 of zelfs helemaal geen spaargeld heeft.

