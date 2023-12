Must read: Kansen in de Europese telecomsector

Plus: dollar blijft sterk, Magnificent Seven zijn nog niet uitgestegen, Nederlandse economie in 2024, wederopstanding bitcoin verklaard, en meer.

Dollar is en blijft sterk

Simon Harvey, hoofd valuta-analyse bij Monex Europe, verwacht dat de dollar tot de tweede helft van 2024 sterk zal blijven, ook al is de reservemunt hoger gewaardeerd dan het historische gemiddelde. “Voor beleggers is er weinig reden om hun geld buiten de VS te investeren.”

Herbeoordelen beleggingsportefeuilles nu cruciaal

"We bevinden ons in een kwetsbare omgeving met een lagere productiviteitsgroei, een hogere leverage en hoge winstmarges." Simon Gresham, co-CIO Multi Asset bij MFS, is er niet gerust op.

Magnificant Seven-rally kan nog wel even doorgaan

Is de toekomst nog steeds rooskleurig voor de Super-7? Na een sterk jaar voor de grote Amerikaanse technologieaandelen zullen beleggers zich afvragen wat de toekomst brengt. Wij zien een aantal uitdagingen, maar ook redenen voor optimisme:

Outlook en top picks voor de Europese telecomsector

De Europese telecombedrijven staan bekend om hun aantrekkelijke dividenden. Maar die zijn allerminst zeker. Wel zijn de marges aan de beterende hand nu de inflatie daalt. Morningstar blikt vooruit op wat de telecomsector gaat brengen in 2024 en noemt de twee favoriete telecomaandelen.

Als beleggen ordinair gokken wordt

Het is onlogisch, maar beleggers kiezen vaak voor aandelen waar de kans op succes klein is. Maar als er dan gewonnen wordt, dan is het wel jackpot.

Lucratief beleggen is vooral geduld hebben

How to not lose money in the stock market:

1: Wait longer



1: Wait longer pic.twitter.com/C4BlDMsxiF — Brian Feroldi (@BrianFeroldi) December 11, 2023

Inflatie in november 1,6%, maar...

De prijsontwikkeling van energie heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Exclusief energie bedroeg de inflatie in november 4,2 procent. In oktober was dat 5,1 procent. Het CBS presenteert de cijfers.

Sombere verwachtingen van Rabobank

We verwachten dat de groei in veel bedrijfstakken stagneert vanwege de ingezette economische vertraging. Afzwakkende vraag raakt bijvoorbeeld de dienstverlenende sectoren, zowel dit als volgend jaar.

ING gematigd positief over Nederlandse economie in 2024

The Dutch economy exits the mild recession. Especially consumption of households is seeming to be turning for the better. We also see the unemployment rate increase to be limited and HICP inflation falling below 2%. Read all about it in this 2024 Outlook.

Kom maar op met die digitale munt

Willem Buiter voor Project Syndicate: "While proponents of central bank digital currencies argue that the technology would boost financial inclusion and efficiency, critics warn that it poses financial, political, and environmental risks. But these concerns are overblown, especially when also weighed against CBDCs’ potential to strengthen monetary policy."

China blijft vieste jongetje van de klas

Het klimaatprobleem is er voor iedereen, al worden sommige landen er sneller en harder door geraakt dan andere. Ook dat was weer een thema op de klimaattop in Dubai. Tegelijkertijd zijn sommige landen meer verantwoordelijk dan andere. Tijd voor een tussenstand: wie is er deze eeuw goed bezig met het verminderen van de uitstoot, en wie een stuk minder? RTL Z zocht dat uit.

Het was een fantastisch jaar voor beleggers in India

Even verderop in Hongkong liepen de zaken minder gesmeerd.

India overtakes Hong Kong to become the world's seventh largest stock market

Toezichthouders overtraden eigen regels

Medewerkers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) schonden in 2021 en 2022 in tientallen gevallen de AFM-gedragscode en de integriteitsregels die daarin zijn vastgelegd. Die informatie publiceerde AFM in reactie op een Woo-verzoek van RTL Nieuws.

Wat betreft de nieuwste wederopstanding van bitcoin

"It is time to realize that crypto is more like a lottery ticket than a bubble or a fraud, and it is a lottery ticket with a good chance of paying off." Goede analyse.

Werkloosheid is het probleem niet