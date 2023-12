Must read: Goudprijs kan verder stijgen

Amerikaanse smallcaps kunnen rallyen

Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors breekt een lans voor kleine Amerikaanse aandelen. De triggers en rendementskansen voor een herwaardering van smallcap- maar ook midcapaandelen in de VS zijn volgens hem riant en groter dan elders.

Ook Erik Mauritz gaat in zijn blog Beurslicht nader in op de kansen van Amerikaanse smallcaps.

Jarenlang weinig groei en hoge inflatie

Volgens BlackRock zijn beleggers te optimistisch over het nieuwe beursjaar. Ze beseffen onvoldoende dat omstandigheden structureel zijn veranderd. BlackRock voorspelt voor het aankomende decennium lagere groei en hogere inflatie. Beleggingsimplicaties?

Goudprijs kan verder omhoog

De goudprijs is al flink opgelopen, maar kan nog verder stijgen, aldus Edin Mujagic. Geopolitieke spanningen, een zwakkere dollar en inflatievrees op middellange termijn dragen bij aan het goudsucces. Ook Martine Hafkamp is optimistisch over de goudprijs.

Nvidia 2023 vs Cisco 1999: herhaalt de geschiedenis zich?

De spectaculaire groei van Nvidia vertoont verrassend veel overeenkomsten met de opkomst van Cisco. Beide zijn dominante technologiebedrijven die hun aandelenkoersen gigantisch zagen stijgen, totdat Cisco problemen kreeg. Maar er zijn ook verschillen, en die spreken in het voordeel van Nvidia. Morningstar heeft het verhaal.

Rentebesluiten trekken deze week de aandacht

Deze week krijgen beleggers te maken met de laatste rentebesluiten van dit jaar van de grote centrale banken. Wordt er nog ergens verhoogd of verlaagd?

China heeft inmiddels te maken met deflatie

Meer slecht Chinees nieuws

Foreign direct investment into China fell for the first time ever in Q3 2023 ?? pic.twitter.com/VvRui9G85C — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) December 9, 2023

Rendement en risico trekken samen op

"It's the holy grail that the investment industry is always seeking: an unusually high level of return for any given level of risk, whether that’s better-than-cash returns for a cash-like level of risk, better-than-bonds returns for a bond-like level of risk, or better-than-stocks returns for a stock-like level of risk. Any of the above means you have achieved some magic." Belangrijk verhaal.

Kansen en gevaren van generatieve AI

Diane Coyle voor Project Syndicate: "While tools like ChatGPT could displace millions of workers, they could also bring about the productivity growth needed to boost incomes and living standards. But to ensure that this powerful technology delivers widely shared benefits, we must heed the lessons of the last wave of digital innovation."

Wat verwacht Wall Street van 2024?

TKer heeft de voorspellingen van de belangrijke strategen in een handzaam verhaal gepropt.

Volgens Bloomberg is dit de consensus verwachting

voor 2024 (enquête onder 518 Bloomberg gebruikers) pic.twitter.com/enKW5CWHlV — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 11, 2023

Wanneer gaan aandelen opkomende markten weer glanzen?

Beleggingshuizen zijn al jaren enthousiast maar het verwachte rendement komt er maar niet uit.

Ratio of Emerging Markets to US Equities hit a 22-year low this week. Back to November 2001 levels. pic.twitter.com/IokjYhcyZu — Charlie Bilello (@charliebilello) December 9, 2023

Chinese aandelen trokken EM-index naar beneden

As of Wednesday, Chinese stocks made up 24.7% of the MSCI Emerging Markets index by capitalization, down from 40% three years ago and about the same as late 2015 after the devaluation of the renminbi that August. pic.twitter.com/sjXASzPHQh — Gavekal (@Gavekal) December 11, 2023

Klimaat geen topprioriteit

Door recente weersextremen en klimaatrampen maken steeds meer Nederlanders zich zorgen over het klimaat. Hoewel ruim de helft van de Nederlanders (56%) dan ook van mening is dat politieke partijen zich meer moeten inzetten om de opwarming van de aarde te gaan, was klimaat voor slechts 14% van alle kiezers bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ook daadwerkelijk prioriteit nummer één.

Klimaatbeleid is een winstgevende business

Accelerating the green transition is beneficial for our planet and for the economy. Our latest Chart of the Week shows that making an orderly transition to net zero by 2050 could result in global GDP being 7% higher than under current policies. https://t.co/WH3NeNDmwl pic.twitter.com/lNFeyeEAGX — IMF (@IMFNews) December 10, 2023

Vermogensbelasting extra omhoog

7 fiscale maatregelen die de portemonnee in 2024 anders raken dan eerder werd gezegd. Business Insider bericht.

Het nieuwste weekbericht van Corné