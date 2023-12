Must read: Hogere rentes blijven

Beleggers gaan positief gestemd jaar uit

Geen verrassende keuzes van Europese beleggers in november. Amerikaanse aandelen waren duidelijk favoriet, terwijl ook obligaties in trek waren. De koop van high yield wijst ook op meer risicobereidheid van beleggers, concludeert Philippe Roset van State Street SPDR ETF’s.

Er is meer dan de Magnificent Seven

Aegon AM verwacht dat de beurs in 2024 door een bredere selectie van aandelen wordt ondersteund dan in 2023. Smallcaps, Britse en Chinese aandelen maken een goede kans op outperformance, schrijft Phil Haworth van Aegon AM.

De #beurs vandaag: aandelenrally S&P 500 door grotere groep aandelen gedragen; beleggers ruilen outperformers in voor achterblijvers. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/YpOHxBngHP — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) December 7, 2023

Hoge rentes blijven

Kenneth Rogoff voor Project Syndicate: "The long-standing economic consensus that interest rates would remain low indefinitely, making debt cost-free, is no longer tenable. Even if inflation declines, soaring debt levels, deglobalization, and populist pressures will keep rates higher for the next decade than they were in the decade following the 2008 financial crisis."

Lees ook: Snell daling inflatie is wishful thinking.

Tech bereikt nieuwe top

The S&P 500 technology sector's relative strength versus the broad market is at its highest level since March 2000. pic.twitter.com/JmJKcl9ykD — Charlie Bilello (@charliebilello) December 6, 2023

Ja, ETF's maken markt minder efficiënt,

maar is actief beleggen een betere oplossing? Over dat laatste heeft Larry Swedroe zijn grote twijfels. Ook Joachim Klement is kritisch over de beleggingsskills van actieve fondsmanagers.

De lessen van bijna 3 jaar SFDR

Hoe functioneren de SFDR-regels, die aanbieders van beleggingsproducten verplichten om consumenten te informeren over de duurzaamheid ervan? Drie experts, van de AFM, Triodos en Morningstar, delen tijdens het jaarlijkse Morningstar Debat hun ervaringen. "Voor de consument is kiezen nog steeds niet makkelijk."

Kunstjackpot

Schilderijtje Rembrandt - recent geschatte waarde 15.000 euro - brengt miljoenen op.

Arme boeren?

In 2021 was het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van agrarische huishoudens 81,8 duizend euro. Dat is meer dan het gemiddelde inkomen van alle huishoudens in Nederland (48,5 duizend euro per jaar). Dit is ook meer dan het inkomen van huishoudens die als voornaamste inkomensbron inkomen uit onderneming hebben (76,2 duizend euro). Het CBS bericht.

Chinese aandelen doen (ook) dit jaar niet mee

New day, new low! The Hang Seng Index, full of heavily #China-exposed financials with a total weight of 34%, has collapsed to its lowest level in over a year. The index is down 28% from its peak in January. China is not joining the '#FederalReserve must cut rates even with a… pic.twitter.com/ytEuQ4mkMb — jeroen blokland (@jsblokland) December 7, 2023

Jamie Dimon van JP Morgan heeft een probleem met crypto's

"If I was the government, I’d close it down." CNBC heeft het verhaal.

Vastgoedmalaise

De waarde huurwoningen van daalt ruim 15% in 2 jaar, zo verwacht ABN AMRO.

