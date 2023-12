Must read: Het grote probleem met cash

Snelle daling inflatie is wishful thinking

Goldman Sachs AM rekent niet op een zachte landing en ook niet op een snelle daling van de inflatie naar de gewenste 2%. Dat levert lastige beleggingsomstandigheden op. Positief is wel dat obligaties weer yield geven en dat een grote trend als de energietransitie voor de nodige rugwind zorgt.

Obligaties, private debt en private equity zijn favoriet

Wat verwachten institutionele beleggers van 2024? Waar liggen de beste kansen? Dat vroeg Natixis IM aan institutionele beleggers wereldwijd.

2024 kan wel een goed jaar worden voor kleine Europese aandelen

Tal van factoren maken Europese smallcap- en midcapaandelen volgens DWS koopwaardig.

Beleggers kunnen gerust zijn

Lang verhaal kort: alles is goed met de Amerikaanse economie. Zo niet, dan springt de Fed wel bij.

Jim Zelter, co-president at Apollo Asset Management, says the US economy is in “this interesting Goldilocks period right now” as he sees the Federal Reserve with “a loaded gun” to use as needed in case of a challenging economic backdrop https://t.co/IKqdo3BWAE pic.twitter.com/tfD89f5bes — Bloomberg TV (@BloombergTV) December 5, 2023

Het probleem met cash

Uitstappen is makkelijk, weer instappen niet. "I heard from an investor a number of years ago who went to cash in 1999. That was pretty good timing, considering it was the height of the tech bubble, which was the most expensive the U.S. stock market has ever been. Unfortunately, he was still sitting in cash 15 years later." Ben Carlson heeft een oplossing voor het probleem.

Ook China heeft een schuldprobleem

Moody’s cuts China credit outlook to negative on rising debt https://t.co/vFhdycyAqo via @business — Yahoo Finance (@YahooFinance) December 5, 2023

Verkoop elektrische auto's (EV's) zou in het slop zitten

US electric vehicles have now zipped past a major milestone: 1 million battery-electric vehicles (BEVs) sold in a single year.



While doubts remain about US demand for going fully electric, this year’s sales suggests that a rising number of consumers are willing to make the jump. pic.twitter.com/4UL75MHT9F — Corey Cantor?? (@CoreyBCantor) December 4, 2023

Valt China binnen afzienbare tijd Taiwan binnen?

Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer acht de kans klein. Gebeurt het wel, dan heeft de wereldeconomie een reuze probleem.

Het verschil in rendement tussen Chinese en Indiase aandelen is tamelijk enorm

China ???? vs India ????. A tale of two stock markets.



India's Nifty 50 index, which is made up of 50 of the largest Indian companies, just hit a new all-time high as foreign funds pour in to the country.



In contrast, China's Shanghai Composite is languishing near the lowest levels… pic.twitter.com/XGLUpKeNmJ — Jesse Cohen (@JesseCohenInv) December 5, 2023

Waterstofkansen

Waterstof als energiebron zal de komende jaren exponentieel groeien, maar is dit het juiste moment om in deze sector te investeren? Morningstar noemt drie kansrijke aandelen in waterstof.

"Vastgoedsector moet versneld in actie komen"

Hoewel de beursgenoteerde vastgoedsector het afgelopen jaar vorderingen heeft geboekt, moet de sector versneld in actie komen om zijn netto nul-doelstelling te halen. Dat concludeert Van Lanschot Kempen Investment Management op basis van een wereldwijde analyse.

Wat is er met bitcoin aan de hand?

