Must read: Particuliere belegger ziet het weer zitten

Acht nieuwe waanzinnige voorspellingen van Saxo bank

Daar zijn ze weer, de Outrageous Predictions voor 2024 van Saxo Bank. Zoals: Kennedy jr. wint Amerikaanse presidentsverkiezingen, generatieve AI veroorzaakt enorme veiligheidscrisis, en miljardairs moeten Europese energietransitie betalen.

Ook AXA prefereert obligaties boven aandelen in 2024

AXA IM gaat voor 2024 uit van een verdere vertraging van de wereldeconomie en een langzaam dalende inflatie. Dat schept een gunstig klimaat voor obligaties. De rendementsverwachtingen voor aandelen zijn ook goed, alleen bij veel hogere risico's.

Meeste groene beleggers zien slechts het topje van de ijsberg

Elektrische auto's, windmolens en zonnepanelen trekken alle aandacht van duurzame beleggers. Volgens Raj Shant, clientportfoliomanager bij Jennison Associates, is de terugdringing van CO2-emissies meer gebaat bij een bredere blik.

Sentimentsindicator op een all-time high

ASML en NN Group zijn de toppers voor december, zo blijkt uit de nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment. Voor Philips, DSM-Firmenich en Randstad hangt de vlag er minder goed bij.

Zo dat sentiment onder particuliere beleggers is weer snel omgeslagen in optimisme.

(USA) pic.twitter.com/yHc9MyL6aH — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 4, 2023

Grote economieën lopen steeds meer uiteen

Economic and Strategy Viewpoint - Q4 2023 - In de laatste update van onze #prognoses leggen we uit hoe het uiteenlopende wel en wee van 's werelds grootste #economieën belangrijke gevolgen zal hebben voor de beleidsvorming en de #financiële #markten: https://t.co/4EggHPfyqa — SchrodersNL (@SchrodersNL) December 5, 2023

China: pappen en nat houden

"China’s recent policy support is aimed at fixing its system and shouldn’t be seen as economic stimulus, according to Societe Generale’s Asia chief economist and head of research." CNBC heeft het verhaal.

Ook het Chinese overheidsgeld is niet eindeloos

??BREAKING:



*MOODY'S CHANGES CHINA OUTLOOK TO 'NEGATIVE' FROM 'STABLE'



???????? pic.twitter.com/7b8R2mEQI0 — Investing.com (@Investingcom) December 5, 2023

Dat was de bitcoinrally?

Hoge obligatierentes zijn goed

John Rekenthaler van Morningstar US: "Economists have spent much cyber-ink attempting to understand why real bond yields are so unstable. The upshot, says Boston University’s Laurence Kotlifoff: “It’s a mystery.” Yes, it is. The investment lesson, though, is straightforward. Consider buying bonds when their real yields are high, which they are today. Avoid them when their real yields are low, as they were entering this decade." Sterke analyse.

De niet al te beste gespreide S&P 500

My favorite chart from the latest @biancoresearch presentation highlights Big Tech risk: The current top 5 comps by market cap make up ~26% of the S&P 500, The last time the top 5 had a greater concentration in the S&P 500 was 1964 w/AT&T, GM, Exxon, IBM, Texaco. pic.twitter.com/GAWEHhglvL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 4, 2023

De (non-)kunst van markt-timing

Column Barry Ritholtz: "I’ve had some pretty good market timing calls in my career, and I attribute my success in that space to three factors: 1) Instinct; 2) Low Stakes; 3) Luck." Belangrijkste advies: ga vooral niet timen.

Wanneer verlaagt de ECB de rente?

De inflatie in de eurozone als geheel is in november gedaald naar 2,4% waar die nog 2,9% was in oktober. Dat komt in de buurt van het streefpercentage van 2%. Dus wanneer komt de ECB in actie? Morningstar analyseert.

Klimaatontkenner voorzitter nieuwste klimaattop?

Onder klimaatwetenschappers is ophef ontstaan over controversiële uitspraken van Sultan Ahmed al Jaber, de voorzitter van de klimaattop in Dubai. Hij zegt dat er voorlopig geen einde kan komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. RTL Z bericht.