Must read: Renteverlagingen centrale banken komen eraan

"Outlooks zijn wel degelijk nuttig"

Het is volgens Renco van Schie van Valuedge wel duidelijk wat assetmanagers van 2024 verwachten. Of de consensusverwachting ditmaal wel uitkomt, is volgens hem hoogst onzeker.

Beurspessimisme is nergens goed voor

Beleggers die zich constant zorgen maken over hun portefeuille zijn geneigd precies op de verkeerde momenten aandelen en obligaties te verkopen. Optimisme zorgt voor betere rendementen.

"Risico komt altijd uit een hoek die je niet verwacht"

Ference Lamp loopt al bijna drie decennia mee in de financiële wereld. Na rollen bij onder meer MeesPierson en SNS Reaal is hij vandaag de dag als Managing Director verantwoordelijk voor de Europese activiteiten van Bank of America. "Toezichthouders leunen nog te veel op het denken dat de volgende crisis uit dezelfde hoek zal komen." Dus?

Grondstoffen blijven achter

Over het geheel genomen verloor de Bloomberg Commodity Total Return-index in november 2,3%, waardoor het verlies over het hele jaar steeg naar 5,4%. Terwijl wereldwijde aandelen een van hun beste novembermaanden in de recente geschiedenis noteerden, was de underperformance van de grondstoffensector een van de ergste van deze eeuw. Wat verklaart het verschil in rendement?

Desondanks moeten grondstoffen zeker niet worden afgeschreven

‘Why commodities are sailing into a perfect storm of higher prices’ https://t.co/QGesU85GTP — Willem Middelkoop (@wmiddelkoop) December 3, 2023

Amerikaanse Big tech laat rest aandelenhandel ver achter zich

Investors beware: ‘Magnificent Seven’ are starting to resemble ‘Nifty 50’ stocks that got crushed in the 1970s market crash. https://t.co/CxUumM3vCZ pic.twitter.com/0ZIzFiDevi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 4, 2023

Duurzame energie herstelt in de tweede helft van 2024

Groene-energiebedrijven hebben alles tegen in 2023. Schroders denkt dat de eerste helft van 2024 zwaar blijft, waarna een aantal conjuncturele factoren in het voordeel gaat werken.

Houd de rally stand?

Martine Hafkamp: "Beleggers hebben het tij al een aantal weken mee. Een kleine pas op de plaats is nooit uitgesloten, maar deze rally zou best tot de jaarwisseling kunnen voortduren en misschien wel langer. Want ten eerste zouden de centrale banken volgend jaar monetair kunnen verruimen. Ten tweede wil de Amerikaanse president graag herkozen worden." Genuanceerd verhaal.

Na eerste renteverlaging volgt meestal een beursdaling

Be careful what you wish for!



The Fed's first cut is being priced in for the March 20th meeting with a probability of 63.4%.



If history serves as any guide, that first cut often leads into a market decline (because the Fed is generally cutting into a slowing economy or crisis). pic.twitter.com/AsLmsvn4Pb — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) December 3, 2023

Veel enthousiasme over de Fed verlagingen. Hier de verwachte rente in dec 2024. Dat zijn 5 verlagingen. Dat lijkt mij een beetje te enthousiast. pic.twitter.com/S78nw2NFMf — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 4, 2023

Ook ECB heeft reden om te verlagen

Lees ook: De ECB zal de Fed niet meer volgen.

ABN AMRO rekent op ECB-actie volgend jaar juni

De eerste renteverlaging door de ECB verwachten wij nu in juni 2024. Lees er over in onze nieuwe Visie op Rente en Euro: https://t.co/pCdtujXFoT — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 1, 2023

Top-5 Europese vastgoedfondsen

Beleggers in Europese vastgoedaandelen die aan het begin van dit jaar dachten dat het ergste nu wel voorbij was, komen voorlopig bedrogen uit. De markt blijft bijzonder volatiel. Morningstar analyseert.

Onderwijl vliegen obligaties

The bond market rally continues. The value of global bonds gained another $390bn this week. pic.twitter.com/ftAIP9XYEl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 2, 2023

Zonnepanelen fors goedkoper

Investering niet in 8 maar nu in 6 jaar terugverdiend. RTL Z bericht.

Goud slecht grens 2000 dollar

Volgens goudspecialisten zal het daar niet bij blijven, aldus CNBC.

Watercrisis is essentiële beleggingscase

Ambroise Fayolle en Henk Ovink voor Project Syndicate: "At a time when water systems are increasingly threatened by overuse, pollution, and climate change, far too many people have failed to appreciate the link between water and economic prosperity. To preserve this most critical of natural resources, we must rethink how we value water – and then invest accordingly."

Nieuwe hypotheekregels voor 2024

"De maatregelen zorgen misschien niet voor meer huizen, maar een koopwoning komt voor veel mensen wel binnen bereik." Hier is het verhaal.

Quizvraag van de dag