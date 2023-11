Must read: Nederlandse economie moddert voort

Plus: 2024 wordt een topjaar voor obligaties, Koreaanse kansen, een nieuwe klimaattop is begonnen, hedgefondsen presteren mager, en veel meer.

2024 wordt een topjaar voor obligaties

Het obligatieleed is geleden. Staatsobligaties uit de VS, Europa en emerging markets hebben zware jaren achter de rug, maar 2024 wordt een topjaar, schrijft Amundi AM in de Outlook voor 2024. Aandelenkansen?

Vergrijzing en hightech domineren Zuid-Korea

De waardering van Zuid-Koreaanse aandelen ligt structureel lager dan elders. Dat is niet zo maar. Vergrijzing, een matige corporate governance en een linke noordelijke buur maken niet kooplustig. Daar staat tegenover dat Zuid-Korea inmiddels een technologisch powerhouse is en de overstap kan maken dan de ontwikkelde markten.

Waarom november een topmaand was?

De #beurs vandaag: dankzij een 'Goldilocks'-scenario in de VS en het inprijzen van de eerste renteverlagingen van de centrale banken, beleven zowel #aandelen als #obligaties tot nu toe een topmaand. https://t.co/F992Y1hyAF — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) November 30, 2023

ASR schikt woekerpolisclaims

140.000 gedupeerden met een woekerpolis - een beleggingsverzekering met hele hoge verborgen kosten - krijgen na tien jaar procederen een schadevergoeding van 250 miljoen euro. Het gaat om klanten die zo'n polis hebben afgesloten bij Aegon of ASR. Er is nog 50 miljoen euro vrijgemaakt voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij de organisaties en die niet eerder een vergoeding hebben gehad. RTL Z bericht. Nu NN nog.

Nederlandse staat bouwt belang ABN AMRO fors af

De Nederlandse staat gaat zijn belang in @ABNAMRO verder afbouwen. Het belang in de bank zal daardoor worden teruggebracht van 49,5% tot circa 40%. Dat meldt NLFI, de stichting die namens de Staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert.https://t.co/xgcGDBnlfT — DFT (@dft) November 30, 2023

Op advies van NL financial investments (NLFI) bouwt de staat het belang in ABN AMRO van 49,5 procent af tot ongeveer veertig procent. Lees hier de Kamerbrief: https://t.co/kFIwxTYGm4 — Ministerie van Financiën (@Financien) November 30, 2023

12 beleggingslessen van Buffett en Munger

Charlie Munger, die decennia lang samen met Warren Buffett Berkshire Hathaway leidde, is afgelopen dinsdag op 99-jarige leeftijd overleden, een maand vóór zijn 100ste verjaardag. Morningstar zet 12 belangrijke beleggingslessen van Munger en Buffett voor u op een rij.

Inflatie: tijdelijk of niet tijdelijk?

De markten zijn naarstig op zoek naar een bevestiging voor dalende prijzen en ze kijken zelfs al vooruit naar mogelijke renteverlagingen in 2024. Terecht? Hier de mening van Morningstar.

Schroders neemt het zekere voor het onzekere, dus blijft beleggen in inflatie linked obligaties.

Lees ook: Het inflatiespook staat nog altijd in de coulissen.

De Nederlandse inflatie kwam in november uit op 1,6%. Dat is meer dan de vorige maand maar toen trokken lagere energieprijzen het inflatiecijfers enorm naar beneden.

Nederlandse economie moddert voort

Knap dat ABN AMRO al weet wat de overheidsuitgaven de komende jaren zijn.

Overigens meldt het CBS dat het economische beleid in november is verslechterd.

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn verslechterd. In de loop van 2024 klimmen we voorzichtig uit het dal. Het herstel blijft beperkt: groei in 2024 0,6% en in 2025 1,1%. De inflatie daalt langzaam om in 2025 rond de 2% uit te komen. https://t.co/ryEXBt7cgL pic.twitter.com/ILDrsygSIV — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) November 29, 2023

Frankrijk gaat niet beter

French economy unexpectedly shrinks as inflation pressures ease https://t.co/ByyOFTx8Vd via @WHorobin pic.twitter.com/g6vPylAqMK — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) November 30, 2023

Wat betekent opwarming aarde voor olie-aandelen?

Olie- en gasbedrijven lijken een toekomst als stranded assets tegemoet te gaan, maar sommige onder hen rekenen op stabiele prijzen en toenemende vraag. Morningstar analyseert.

Onderwijl is in de UAE (of all placesI een nieuwe klimaattop (COP 28) van start gegaan. Wat kunnen we daarvan berichten. Hier enkele inzichten van Morningstar en voormalig VN-voorzitter Ban-Ki Moon voor Project Syndicate.

Andere realiteit trekt beleggers

In het kielzog van augmented reality (AR) verwachten beleggers veel van aandelen in mixed reality. Deze bedrijven combineren de digitale en fysieke wereld via populaire headsets en digitale platforms. Alex Sirois gaat op InvestorPlace op zoek naar drie aandelen die deze wondere wereld mogelijk maken.

Dure (long-short)hedgefondsen presteren mager

Long/short hedge funds are underperforming the S&P 500 by the most in a decade. Ouch! pic.twitter.com/rDt5i6je2J — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) November 29, 2023

Jubileum aan de kassa

Het zal ongetwijfeld weinigen zijn ontgaan, maar afgelopen week was het precies 35 jaar geleden dat betalen met de pinpas bij de Albert Heijn mogelijk werd gemaakt door ING (voormalige Postbank). Destijds een noviteit, inmiddels de normaalste zaak van de wereld.