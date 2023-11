Must read: Inflatie nog lang niet verslagen

"Inflatiespook staat nog in de coulissen"

Financiële markten verwachten dat binnen afzienbare tijd aan de inflatiedoelstellingen van centrale banken wordt voldaan, maar ook dat de geldontwaarding daarna weer oploopt. Gerard Moerman van Aegon AM rekent er daarom niet op dat de ECB de rente op korte termijn zal verlagen. "Maak u borst maar nat voor 2024!"

60/40 is en blijft de basis

JP Morgan AM verwacht voor 2024 een rendement van 7% op een gemengde 60/40-portefeuille. Ondertussen gaat de transitie door naar een wereld met een structureel hogere inflatiedruk en dito rente. Dat heeft de nodige beleggingsimplicaties.

RIP Charlie Munger

De rechterhand van Warren Buffett werd net geen 100. Alle media berichten erover. Patrick van Beijersbergen schreef voor IEX een in memoriam. Hier is CNBC met tekst en beeld.

Charlie Munger just passed away.



He turned 99 years old.



Here are 99 life and investing lessons as a tribute to Charlie: pic.twitter.com/y14r9MVB6Y — Compounding Quality (@QCompounding) November 28, 2023

Charlie Munger, Warren Buffett's Partner and 'Abominable No-Man,' dies at 99. A lawyer by training, Munger (rhymes with “hunger”) helped Buffett, who was seven years his junior, craft a philosophy of investing in companies for the long term. Under their management, Berkshire avg… pic.twitter.com/fWdE04ijJ3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 28, 2023

EMD profiteert als eerste

Obligaties uit opkomende markten (EMD) profiteren als eerste van dalende rentes, schrijft beleggingsstrateeg en EMD-specialist Kieran Curtis van vermogensbeheerder abrdn. Het beste instapmoment? Nu. De beste regiokansen? Latijns-Amerika.

High yield is een goede portefeuille-aanvulling

Thomas de Fauw van Morningstar: "Hoogrentende obligaties hebben historisch gezien op de lange termijn vergelijkbare rendementen opgeleverd als aandelenmarkten, maar met een lagere volatiliteit door de aanwezige inkomenscomponent." Een aantal hoog gewaardeerde fondsen vraagt om gekocht te worden.

Over high yieldobligaties gesproken

De laatste jaren breidden grote ?? #beleggers zoals #pensioenfondsen en #verzekeraars het aantal risicovollere 'high yield-obligaties' in hun ?? beleggingsportefeuille uit. Sinds een jaar is er echter sprake van een trendbreuk. Meer weten? Check:https://t.co/e7tM3x2mtQ pic.twitter.com/XvtaKBH2vc — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) November 29, 2023

Vooruitzichten Hang Seng Index nu nog slechter

Financials have a weight of 34% in the #HangSeng Index. Meanwhile, #China wants to 'save' its #realestate sector by forcing banks to issue unsecured loans.

Good luck with that! https://t.co/mLo5VmMT2L pic.twitter.com/cqt1soPQA2 — jeroen blokland (@jsblokland) November 29, 2023

Nederland sterk afhankelijk van China en Rusland

China is voor Nederland de grootste leverancier van producten die kritieke grondstoffen bevatten, zoals zonnepanelen met onder meer silicium en gallium. Kritieke grondstoffen zelf worden door Nederland het meest ingevoerd uit Rusland. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar het belang van kritieke grondstoffen in de Nederlandse toeleveringsketens. Dat klinkt kwetsbaar.

De zonnepanelen paradox: productie hoger, aandelenkoersen lager

Zonne-energie is booming, maar de waarderingen van aandelen van zonne-energiebedrijven hebben een forse correctie meegemaakt. Schommelingen in vraag en aanbod op de korte termijn zijn de boosdoener. Experts zijn optimistisch over de vooruitzichten voor de lange termijn. Morningstar onderzocht of dit optimisme wel gerechtvaardigd is.

Goed kopen blijkt eenvoudiger dan goed verkopen

Institutionele beleggers maken vooral fouten in verkoopbeslissingen, Dat is de uitkomst van een zeer uitgebreide en technische Amerikaanse studie (55 pagina's), getiteld Selling fast and buying slow.

Timen van de markt is voor gokkers

Barry Ritholtz: "If you want to have a small percentage of your portfolio in a cowboy account where you can swing in and out without affecting your real money, sure, why not!"