Must read: Beleggen is lastig en leuk

U wilt obligatierente of aandelendividend?

Door de sterk gestegen rentes kunnen inkomenbeleggers inmiddels ook zonder dividendaandelen toe. Dat is niet de (logische) keuze van Thomas Meier die het Mainfirst Global Dividend Stars fonds beheert. Wat zijn de argumenten van de professionele dividendbelegger om aandelendividend boven obligatierente te plaatsen?

Obligatiebeleggers tussen hoop en vrees

Niks geen verlichting op de obligatiemarkt, zegt BlackRock. 2024 blijft een volatiel jaar met weinig kans op koerswinsten.

Eindejaarsfeest op de markten komt niet uit de lucht vallen

De risicobereidheid van beleggers wereldwijd stijgt. Dat begrijpt hoofdstrateeg Kristina Hooper van vermogensbeheerder Invesco wel. “De markten beginnen rekening te houden met renteverlagingen in het de eerste helft en met economisch herstel in de tweede helft van 2024.”

Aan de Amerikaanse consument ligt het niet

De #beurs vandaag: Black Friday-verkopen in de VS lopen op tot boven de $38 miljard, met recordomzetten bij e-commerceplatforms. Geen signaal van een aanstaande recessie in de VS. https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/Ukwpu2o2BO — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) November 28, 2023

AI kan wel timen?

Twee onderzoekers van de South Dakota State University hebben een AI-model ontwikkeld waarmee zij beweren betere koersvoorspellingen te kunnen doen dan met andere bestaande methoden.

Energietransitie is Made in China

???? - China is (by far) the sole world leader for clean tech

• China accounts for ~70-80% of global production for parts used in batteries, wind and solar energy

• China's edge looks solid: country accounts for 90+% of global investment in clean tech manufacturing pic.twitter.com/zkUHfvlc3o — Agathe Demarais (@AgatheDemarais) November 27, 2023

U zoekt een goed en actief aandelenfonds?

Morningstar presenteert vijf succesvolle wereldwijde dividendfondsen.

Oplossing slappe huizenmarkt?

De bouw van meer duurdere woningen kan een oplossing bieden voor de krapte op de huizenmarkt, zegt hoogleraar Peter Boelhouwer tegen RTL Z.

Je zal maar in de VIX hebben belegd

It's there! The Weekly Market Monitor is out, taking you through this week's biggest charts and stories in financial markets.https://t.co/IYTf0hJbuo#Volatility has dropped off a cliff, signaling that investors are unable to see any #risk currently. That feels at least a bit… pic.twitter.com/68B9swvsJx — jeroen blokland (@jsblokland) November 24, 2023

Beleggen is lastig en leuk

Heerlijke column van Adam Grossman: "As I’ve noted in the past, investing requires us to channel, simultaneously, five sometimes conflicting ways of thinking. In making decisions, we want to be part optimist, part pessimist, part analyst, part economist and part psychologist. If you can strike that balance, then you can, I think, successfully navigate this question—and find the answer that makes sense for you."

Bankenstrijd

Tijdens de financiële crisis van 2008 was de kwaliteit van Eurozone banken een stuk minder dan de US, dat is nu andersom

(JPAM) pic.twitter.com/fUVEiz3yZy — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 26, 2023

Het is opppassen met Zuid-Koreaanse aandelen

Ja, ze zijn relatief goedkoop maar dat is niet voor niets. CNBC schrijft er uitgebreid over. "South Korea’s markets have been plagued by what is commonly called the “Korea discount,” where stocks are valued lower or assigned a higher risk premium than their global peers. While this may seem like a market opportunity to investors to sink money into South Korea so as to take advantage of the undervaluation, analysts think it is not that simple."