Must read: Klimaat is even niet belangrijk

Beleggen in de waterzekerheid van morgen

Beleggen in langetermijnoplossingen kan helpen om de wereldwijde waterschaarste aan te pakken, stelt Andreas Fruschki, CIO Thematische Aandelen bij Allianz Global Investors. Dat is nodig ook, want volgens schattingen zal in 2050 de helft van de wereldbevolking te maken hebben met zogeheten waterstress.

Grafiek van Daalder: Een nieuwe all-time high voor de IT-sector

Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock behandelt elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: IT-sector x energiesector.

Koude douche voor de agrarische sector

Aandelen uit de voedsel- en watersector staan er slecht voor door de hoge rente en inflatie die deze sector bovengemiddeld hard raken. De problemen houden nog wel even aan.

Beleggen in lithiumdelvers kansrijk op lange termijn

Lithiumproducenten doen het al een tijdje slecht op de beurs, vanwege de lage lithiumprijs. Dat leverde derdekwartaalcijfers op die beleggers teleurstelden, waarop de koersen nog verder daalden. Maar zij zijn bijziend, vindt Morningstar-analist Seth Goldstein. Hij kijkt naar de lange termijn en ziet voor beleggers met geduld kansen op een goed rendement in deze business.

Nederlandse economie doet het super

inflatie daalt goudprijs stijgt waarom?

Shorters durven niet meer

Klimaat kind van de rekening verkiezingen

De verkiezingswinst van de PVV heeft mogelijk grote gevolgen voor het klimaatbeleid van Nederland. De partij heeft weinig op met klimaatverandering, en vindt alle maatregelen weggegooid geld. 'Alles door de shredder.' RTL Z heeft het verhaal.

Buybacks stutten aandelenkoersen

Turkse rente naar 40%

“Really impressive move by the [Central Bank of the Republic of Turkey] - probing their orthodoxy and getting well ahead of expectations." CNBC bericht.

Wide moats matter

"Very few companies can enjoy long periods of high returns on capital. Possession of structural competitive advantages (aka, economic moats) is one of the commonalities of firms that enjoy lengthy stretches of high returns on capital." Sterk en lang verhaal.

Eigen economie laatst

Dat was QE

Want rentes zijn door de ECB verhoogd en de obligatiekoop is stopgezet.

Now the Eurosystem has ended net purchases of government bonds, who is most likely to buy new issuances?

ING twee keer uitgeroepen tot beste private bank van Nederland

ING mag zichzelf een jaar lang de beste private bank van Nederland noemen. En dat maar liefst twee keer; zo ontving de oranje bank de eretitel niet alleen van PWM/The Bank (een magazine van de Financial Times), maar kwam men ook in de MT1000-ranglijst als beste uit de bus.

Duurzaam beleggen even niet in trek

Terecht? Lees de column van Martine Hafkamp van Fintessa over dit onderwerp.