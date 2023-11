Must read: Europese autobouwers zwaar ondergewaardeerd

Plus: Politieke aardverschuiving, UBS AM rekent op eindejaarsrally, DWS is optimistisch over beursjaar 2024, telefoonmarkt groeit weer, zwaar weer dreigt voor banken, en meer.

Politieke aardverschuiving

Nederland wordt deze ochtend wakker in een land waarin binnen een etmaal een politieke aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Hoewel uit de laatste Peilingwijzer van dinsdag al bleek dat de PVV was aangehaakt bij koplopers VVD en GroenLinks-PvdA, overtrof de overwinning van de partij van Geert Wilders alle verwachtingen.

Riemen vast voor de eindejaarsrally

Het heeft er alle schijn van dat we dit jaar weer eens een mooie eindejaarsrally beleven, meldt UBS AM. De voortekenen zijn zeker gunstig.

DWS: Prima rendementen in 2024

Aandelen kunnen volgend jaar een winst van 6% opleveren en alle obligatiesegmenten eindigen volgens het basisscenario in het groen. Dat zijn de hoofdpunten van de Outlook 2024 van DWS. Wat wordt er nog meer voorspeld?

Automotive aandelen ondergewaardeerd

De Europese autofabrikanten boekten sterke omzet- en winstcijfers over het derde kwartaal. Dat is voornamelijk te danken aan bestellingen die al kwartalen geleden geplaatst zijn. Inmiddels is het sentiment onder kopers veranderd, dus voor de korte termijn is druk op de resultaten te verwachten. Maar op de lange termijn bekeken zijn Europese auto-aandelen volgens Morningstar juist sterk ondergewaardeerd.

Hé, de mobiele telefoonmarkt groeit weer

“Following strong growth in October, we expect the market to grow year-on-year in 2023 Q4 as well, setting the market on the path to gradual recovery in the coming quarters." Lees het artikel van CNBC.

Banken krijgen volgens ECB te maken met stevige kredietverliezen

Banken krijgen volgens ECB te maken met stevige kredietverliezen

5 aantrekkelijke groeiaandelen voor 2024

2023 is eigenlijk een relatief zwak jaar geweest voor de meeste groeiaandelen, op de Magnificent Seven na. Groei presteerde dit jaar minder dan waarde en dat betekent dat groeiaandelen relatief goedkoper zijn geworden. Thomas Yeung ging samen met andere analisten op InvestorPlace op zoek naar de mogelijke winnaars voor 2024.

U zoekt een kansrijk AI-aandeel?

Here are the top 10 AI Stocks set to explode this decade



1. $NVDA (NVIDIA)

• Business Description: They specialize in advanced graphics processing units (GPUs) and AI computing technology, catering to high-performance computing, gaming, artificial intelligence, deep… pic.twitter.com/xQGPQnUcEV — Shay Boloor (@StockSavvyShay) November 22, 2023

Overheden wereldwijd geven recordbedrag uit aan fossiele subsidies

Nog nooit hebben overheden wereldwijd zoveel subsidie gegeven aan de fossiele industrie als in 2022: ruim 1500 miljard euro. Dat is bijna twee keer zoveel als het jaar daarvoor. RTL Z bericht.

Chinese overheid helpt geplaagde vastgoedsector

Chinese overheid helpt geplaagde vastgoedsector

De #beurs vandaag: Chinese vastgoedaandelen schieten omhoog op bericht over $440 mld aan overheidssteun voor geplaagde sector.

Aankoop woning dé reden voor jongeren om te beleggen

Een aanvulling van het pensioen, sparen voor een concreet doel of simpelweg meer rendement willen op je spaargeld dan de huidige aangeboden rente; maar liefst 79% van de Nederlanders belegt met een bepaald financieel doel voor ogen. Onderzoek van MeDirect toont aan dat beleggers tussen de 18 en 25 jaar dat met name doen om in de nabije toekomst een huis te kunnen kopen.