Must read: U zoekt een koopwaardige farmaceut?

Grondige verbouwing van wereldeconomie is trend en kans

Om de productieprocessen robuuster te maken, verplaatsen bedrijven momenteel hun productiecentra. Nina Lagron, beheerder Internationale Aandelen bij La Financière de l’Echiquier (LFDE), gaat op zoek naar de winnaars van deze enorme trend.

Amerikaanse banken hebben beleggers bar weinig te bieden

De aandelenkoersen van de Amerikaanse banken zijn ten opzichte van de gehele financiële markt richting een absoluut dieptepunt gezakt. Dat verbaast DWS niets.

Rabobank belegt meer in wereldwijde obligaties

Beleggen in obligaties buiten Europa, vooral in dollars, is volgens beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank aantrekkelijker geworden. "Daarom voeren we een wijziging door in de actief beheerde obligatieportefeuilles. We verkleinen de positie in Europese obligaties en gaan meer buiten de eurozone beleggen."

Dollarzwakte lijkt niet logisch

The #USD has been declining in recent weeks, but the question is if this makes sense. The US economy has been significantly stronger than most other places (#Eurozone, #China), also expressed in a higher economic surprise index. Hence, I would not position for a structural… pic.twitter.com/uBq7jA4s9b — jeroen blokland (@jsblokland) November 21, 2023

Nvidia levert

Waanzinnige cijfers van AI-chipbouwer Nvidia. Handelsbeperkingen met China zijn wel een dingetje. CNBC heeft de cijfers en het verhaal.

Hoe te denken over Big Pharma?

Zijn gezondheidszorgbedrijven koopwaardig na cijferseizoen?De grote bedrijven in de sector gezondheidszorg hebben hun kwartaalcijfers gepubliceerd en Morningstar onderzoekt hoe ze ervoor staan. Welke zijn koopwaardig?

Het echte probleem met de Chinese economie

Daniel Gros voor Project Syndicate: "If Chinese savings remain at their current level (over 40% of GDP), but investment falls to 30% of GDP, China would have to maintain a current-account surplus of ten percentage points of GDP to keep its economy in equilibrium."

Hoe te denken over low volatility-aandelen?

Deze aandelen gaat iets minder hard omhoog maar veel minder hard omlaag. Dat zou op de lange termijn tot outperformance moeten leiden. Is dat ook het geval? Daarover schrijft Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer.

Low-vol aandelenpropagandist Pim van Vliet ziet aandelen met een lage bewegelijkheid als het beste alternatief voor goud om het risico van aandelen omlaag te brengen.

Gold price at $1999.99 today.



But is there a role for gold to play in an equity/bond portfolio? The Journal of Alternative Investments has just published our take which focuses on (1) achieving downside risk mitigation (rather than variance) over (2) longer horizons and (3)… pic.twitter.com/ECtby7H37N — Pim van Vliet (@paradoxinvestor) November 22, 2023

U zoekt een goed geleid bedrijfsobligatiefonds?

Morningstar heeft een Top 5 samengesteld.

The case voor aandelen

Column Ben Carlson: "I have a hard time believing we’re going to have a future where people aren’t innovating, making progress and waking up trying to better their station in life. That’s the lifeblood of corporate profits and that’s why I’m a believer in the stocks for the long run."

Nou ja, een zeer uitgebreide en tamelijk technische Amerikaanse studie laat zien dat ook aandelen over lange tijd zeer kunnen tegenvallen.

Populariteit stekkerauto stijgt minder snel

In oktober werden er in ons land bijna 29 procent meer volledig elektrische auto's geregistreerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat lijkt veel, maar in andere landen van de EU was de toename nog groter. De eerste golf van elektrificatie hebben we in Nederland nu gehad, zegt ING-econoom Rico Luman. RTL Z bericht.

Positief nieuws over de Nederlandse woningmarkt

Tenminste, voor wie een huis heeft of genoeg geld heeft om dat te betalen.

Keerpunt op woningmarkt: meer verkopen en prijsdaling lijkt bijna ten eindehttps://t.co/PpKQfYuqAl — NU.nl (@NUnl) November 22, 2023

Opgebouwde pensioen mogen niet naar het buitenland

Het wordt mensen die binnen de Europese Unie verhuizen te moeilijk gemaakt om hun opgebouwde pensioen mee te nemen, zo oordeelt het Europese Hof van Justitie. De uitspraak betekent dat Nederland de pensioenwet zal moeten aanpassen.

Uraniumprijs explodeert

Maakt dat kernenergie nog wel betaalbaar?

?? #Uranium Exceeds $80 for First Time in More Than 15 Years - Bloomberghttps://t.co/nJbavm3yfu pic.twitter.com/euHKWsbKLq — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) November 22, 2023

Is dit een verkapte uitbreiding van de EU?

Today, the @EU_Commission endorsed the common understanding with Switzerland, reached after 18 months of exploratory talks.



It will frame the negotiation of a broad package between the EU and Switzerland.



This is a welcome and important step in our bilateral relationship. pic.twitter.com/KsmCK45pct — Maroš Šefcovic???? (@MarosSefcovic) November 21, 2023

Griekenland heeft financiën beter op orde dan Nederland