Must read: Iedereen in tech

Plus: Aegon AM is positief over alle beleggingen, spreiden is noodzakelijk maar ook pijnlijk, India wordt niet het nieuwe China, en veel meer.

Aegon AM ziet het positief in

In de outlook van Aegon AM voor de komende vier jaar kunnen beleggers in alle beleggingscategorieën mooie rendementen tegemoet zien. Dat vertelde CIO Olaf van den Heuvel van Aegon Nederland tijdens de webinar, getiteld Look beyond economic factors.

Private markets blijven populair bij instituten

Private markets blijven erg populair bij institutionele beleggers, zo blijkt uit een onderzoek van bfinance. Maar de voorsprong op 'gewone' aandelen en obligaties neemt wel af.

Diversificatie is een pijnlijk proces

Beleggers zijn geneigd effecten te verkopen die in het verleden slecht hebben gepresteerd en de pareltjes te behouden. Maar dat past niet bij het belangrijkste basisprincipe van beleggen: een zo goed mogelijk gespreide portefeuille.

Desinflatietrend is nu echt ingezet

De Federal Reserve werd opnieuw positief verrast door het inflatierapport over oktober uit de VS. De inflatie kwamen opnieuw lager uit dan verwacht, en de financiële markten vierden het waarschijnlijke einde van de renteverhogingen door aandelen en obligaties wereldwijd een boost te geven. Hoe verder?

Wat te denken van diepzeemijnbouw?

Column: Het mysterie van de diepzee



Over diepzeemijnbouw zijn zorgen over milieu-impact en het gebrek aan voldoende bewijs van de ecologische gevolgen van mijnbouw in de diepzee. De belangen zijn echter groot.





Markt rekent op vier renteverlagingen van de ECB in 2024

Handelaren rekenen erop dat de #ECB al in april een renteverlaging kan gaan doorvoeren. Handelaren zien een totaal aan renteverlagingen van 100 basispunten in 2024.





India het nieuwe China?

Daar gelooft Anne Krueger niets van, zo schrijft zij in een artikel voor Project Syndicate. "A rapidly growing, democratic India would benefit not only Indians, but the entire world. Unfortunately, the path Prime Minister Narendra Modi’s government is currently on – which includes embracing Hindu chauvinism and reimposing controls on trade – is leading the country in the wrong direction."

Iedereen koopt tech





The increasing popularity of tech funds is driven by the impact of AI, the strong performance of tech stocks, and the confidence in the sector's ongoing prosperity







Logisch dat de Nasdaq duur is

The NASDAQ may be a bit overbought here, though that doesn't mean it has to go lower.





Het gaat de verkeerde kant op met het klimaat

De wereld heeft nog maar heel weinig kans om de wereldwijde opwarming te beperken tot maximaal 1,5 graad. Die kans is namelijk slechts 14 procent, en dan ook alleen in het meest optimistische scenario. Dat staat in het zogenoemde Emissions Gap Report van de Verenigde Naties. RTL Z bericht.

Onderwijl zit duurzame energie in de knel

De afgelopen tien jaar liep Europa voorop met het verduurzamen van zijn energie-aanbod. Maar de productie van vooral windenergie is veel minder aantrekkelijk geworden vanwege stijgende rente en hoge inflatie. Dat brengt Europese bedrijven in moeilijkheden voor toekomstige projecten. Welke bedrijven zijn dan interessante beleggingen? Morningstar's energie-analisten maakten een lijstje.

Elektrische auto's worden dus steeds goedkoper

goldman sachs estimating a 40% (!) decrease in price for batteries by 2025

Stilte voor de pensioenstorm

De kogel is eindelijk door de kerk: het nieuwe pensioenstelsel komt er. Het échte werk moet echter nog beginnen, en over één ding zijn alle experts het eens: het wordt een gigantische operatie. Waar veel partijen nog afwachten, bereidt detacheerder en opleider de Welten Groep zich al twee jaar voor – zo goed en kwaad als dat gaat. CEO Chris Baelemans legt uit.

