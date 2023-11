Must read: Het probleem met smallcaps

Inflatiedoelstelling Fed mogelijk eerder haalbaar

Econoom Jared Franz van Capital Group rekent op een snellere daling van de Amerikaanse inflatie dan de Amerikaanse centrale bank. Dalende huurprijzen, stijgende arbeidsproductiviteit en een verminderde geldhoeveelheid (M2) sterken hem in deze opvatting.

Amerikaanse recessie in 2024 waarschijnlijk

Aan het winkelfeest in de VS komt een eind. De lonen stijgen niet verder en Amerikanen moeten hun studieschulden weer gaan afbetalen. 2024 kan wel eens een pittig economisch jaar worden, verwacht monetair econoom Edin Mujagic.

Obligaties waren zelden zo aantrekkelijk als nu

Ook voor 2024 verwacht ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco dat obligaties dé beleggingscategorie bij uitstek zijn met de beste vooruitzichten en dito spreidingsmogelijkheden.

Slechte timing kost vooral themabeleggers veel rendement

Thematische beleggers lopen jaarlijks gemiddeld 4,9% rendement mis als gevolg van verkeerd getimede aan- en verkopen, zo blijkt uit onderzoek van Morningstar. Juist bij themafondsen leidt de focus op een niche tot meer volatiliteit en dat snoept veel rendement weg.

Magnificent komt met een prijs

Het probleem met smallcaps

Column Martine Hafkamp van Fintessa: "Het is echter wel de vraag of het voor kleinere bedrijven, gezien de toenemende regeldruk en de uitgebreide rapportageverplichtingen, nog langer loont om beursgenoteerd te zijn. In Nederland heeft in relatief korte tijd een aantal kleine ondernemingen om diverse redenen het Damrak verlaten. Wellicht zullen steeds meer small caps van de beurs verdwijnen."

Wonen, klimaat en boeren

Een nieuw kabinet moet met vliegende spoed aan de gang met drie vraagstukken waar het tot nu toe in de verkiezingscampagne maar mondjesmaat over gaat. Er moeten snel antwoorden komen op de vragen waar nieuwe huizen komen, hoe ambitieus het kabinet wil zijn met het klimaat en hoe boeren in de toekomst hun geld kunnen verdienen, aldus het Planbureau. Overmorgen gaan we met z'n allen naar de stembus. Meer dan de helft van de stemgerechtigden is 50+, aldus het CBS. Hoe toekomstgericht gaan die stemmen? Daar maakt Merel van Vroonhoven, voormalig baas van de AFM en nu leraar en Volkskrantcolumnist, zich toch wel zorgen over.

Zenuwachtig zijn beleggers tegenwoordig niet

Menselijke aard schaadt beleggingsuitkomst

Daarom heeft Barry Ritholtz een aantal principes opgesteld om daar beter mee te dealen. Goed verhaal.

Het nieuwste weekbericht van Corné van Zeijl

@Cardano_nl Weekvideo

- Economie naar beneden aandelen omhoog

- Waarom heeft Italië eigenlijk zo'n schulden probleem?

- Indicator voor verwachte winsten is somber

- Niemand houdt van onroerend goed (aandelen)https://t.co/D9rwJOUEq7 — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 20, 2023

VS doet weer aan industriepolitiek (en dat is goed)

Laura Tyson en John Zysman voor Project Syndicate: "For many years, industrial policy was considered taboo in the United States and many other advanced economies, owing to assumptions that it is inherently protectionist and market-distorting. But context matters, and in today's world, state interventions to address market failures are exactly what is needed."

Wel met een rijke smaak

Zeldzame whisky voor 2,4 miljoen euro verkocht: duurste drank ooit geveild https://t.co/jLJdvFIJoJ — NU.nl (@NUnl) November 19, 2023

De beste bank van Nederland is?

Het is bijna geen verrassing meer te noemen. Consumenten hebben de RegioBank alweer voor de zevende keer uitgeroepen tot de beste bank van Nederland. Het rapportcijfer van een 9,4 op algemene tevredenheid was ruimschoots genoeg voor de gouden plak. Ook de andere merken van de Volksbank deden het goed: ASN Bank (8,9) en SNS (8,1) eindigden respectievelijk op de tweede en vierde plek. En de grootbanken? Die bungelen onderaan.

Koopkans?

US bank stocks are trading at their lowest in 80 years. pic.twitter.com/vYWJ0AWTdr — Market Sentiment (@mkt_sentiment) November 19, 2023

Wachten op de Chinese trigger

De Chinese aandelenmarkt blijft maar kwakkelen. Fondsbeheerders zien de situatie voorlopig niet verbeteren, zo blijkt uit een rondgang van Citywire.

Invoering euro heeft Nederlandse export geen windeieren gelegd

@DNB_NL heeft uitgerekend wat de effecten van de in voering van de euro op de handel is geweest.https://t.co/Es5lN9s15H pic.twitter.com/H62sxJv5eU — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 20, 2023

Subsidies op schone energie werken

Hoe effectief zijn Nederlandse subsidies voor de #energietransitie? Analyse van de subsidies voor hernieuwbare energieproductie en klimaattransitie (SCE/SDE) die de Nederlandse overheid aanbiedt om schone projecten te stimuleren.https://t.co/xNqEj28RHU — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) November 20, 2023

Soms zit het tegen

Het vierde kwartaal belooft heel wat beter te worden.