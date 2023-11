Must read: Nu echt te duur

De Magnificent 7 kosten kapitalen, maar Amerikaanse aandelen zijn in het algemeen ook duurder. Plus: van cash naar aandelen volgens Barclays en Xi was in de VS.

Defaultratio Europese high yield-obligaties zal stijgen

Het wanbetalingspercentage van Europese high yield-obligaties ligt nu op 1,5% voor de komende 12 maanden en gaat naar 3,9% voor de komende 24 maanden, aldus Tom Southon, hoofd High Yield Research bij Columbia Threadneedle. Sectoren met de grootste risico's? In de vastgoed- en retailmarkt zijn de risico's danig opgelopen.

Grafiek van Daalder: Amerikaanse aandelen zijn vooral duurder geworden

Beleggingsstrateeg Lukas Daalde van BlackRock behandelt elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Outperformance Amerikaanse aandelen vooral door stijgende waarderingen verklaard. "De VS handelt momenteel op een waardering die 20% hoger ligt dan de brede index (AC)."

Het is een geweldige tijd om belegger te zijn

Nee, niet perse vanwege de rendementen, maar vanwege de lagere kosten, technologische innovaties en nog veel meer.

Nu echt te duur

The magnificent 7 are just a little bit expensive here, no? pic.twitter.com/DcJPnbWGlL — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) November 17, 2023

China op zoek

China is op zoek naar nieuwe mogelijkheden om te investeren.

Een kleine waarschuwing

Europe faces challenges that will require a generational effort to finance, says President Christine @Lagarde.



The capital markets union is an indispensable project, but we have so far failed to make progress. We need a ‘’Kantian shift” in our approach https://t.co/4h7oNh5vEq pic.twitter.com/5R9ZSfLhIY — European Central Bank (@ecb) November 17, 2023

Van cash naar aandelen

De bankiers van Barclays vinden cash niet langer king, maar raden klanten aan aandelen ervan te kopen.



Tesla en Xi

Dat Elon Musk met de Chinese president Xi had afgesproken in de VS illustreert de sterke relaties die Tesla daar heeft.

Volkswagen in China

We blijven even bij de voertuigen. De Chinezen schijnen zo snel over te stappen op elektrische auto's, dat Volkswagen het lokaal moeilijk heeft

