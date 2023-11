Must read: Buy de Chinese dip is een prima idee

Tijdelijke hapering dividendmachine

Volgens de nieuwste Global Dividend Index van Janus Henderson daalden dividenduitkeringen wereldwijd in Q3 met 0,9% naar $421,9 miljard. Stevige dividendverlagingen van een paar bedrijven maskeerden de bemoedigende dividendgroei in de wereld. Negen op de tien bedrijven verhoogden namelijk hun dividend of lieten deze ongewijzigd.

JP Morgan verwacht vooral veel van Treasuries

Volgens JP Morgan AM had de hoge Amerikaanse groei in het derde kwartaal te maken met een toevallige samenloop van omstandigheden. Volgend jaar zal de groei hard omlaag komen, net als de inflatieverwachtingen. Dat maakt US Treasuries een aantrekkelijke belegging. Andere koopkandidaten?

Is het tijd voor 'buy the dip' in Chinese aandelen?

Een aanhoudende daling op de Chinese aandelenmarkt (-50% sinds de piek in 2021) leidt tot uitstroom uit beleggingsfondsen in Chinese aandelen. Morningstar's Kate Lin bespreekt de fund flows en de ontwikkelingen in China met Bryan Cheung, fondsanalist bij Morningstar in Azië. "De beste tijd om te kopen is als een markt sterk is gedaald, zoals nu het geval is." En: "Er is altijd wel een reden om paniekerig over de Chinese economie te zijn."

Maar de Chinese consument vertrouwt het niet

China's disinflation dilemma deepened in October amid weak retail spending and a slump in manufacturing.

Economen begrijpen weinig van inflatie

James Galbraith voor Project Syndicate: "Leading economists' misdiagnosis of inflation in 2021-22 was the latest episode in a long-running series of failures, from not foreseeing the 2008 financial crisis to endorsing self-destructive austerity in the 2010s. Either mainstream economists need to re-examine their core beliefs, or the profession needs a new mainstream."

Streven naar 2% inflatie is logisch

The fundamental reason for a 2% inflation target rather than one 3%+ is because once inflation moves above 3% it starts to become a more dominant influence on economic activity.



One lens to see that is in asset pricing showing that stock-bond correlation flips at ~3% inflation:

Spreiden is moeilijk

"Nothing that works in investing provides a free lunch, it always comes with some behavioural pain. For diversification it is the acute sense of regret about how much better things could have been.' Goed verhaal.

Omzet bouw ruim 6 procent hoger in het derde kwartaal 2023

De omzet in de bouw was het derde kwartaal 6,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen nam met 27 procent af tot 11,2 duizend. Het aantal faillissementen was in het derde kwartaal hoger. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Hoe zit het met de Europese energiezekerheid deze winter?

Daarover bericht vermogensbeheerder Schroders, die enorme kansen ziet voor de duurzame energie-industrie

De winter komt eraan - komen de zorgen over de #energiezekerheid in #Europa ook terug?

Hedgefondsen gaan voor Big Tech

Het snelle geld zit massaal in de Magnificant 7. Deze aandelen. Die 7 aandelen zijn samen goed voor een 28% weging in de S&P 500.

3 kansrijke waterstofaandelen

In de transitie naar schone energie speelt waterstof een belangrijke rol. Faisal Humayun heeft op InvestorPlace drie bedrijven in de waterstofsector geselecteerd die profiteren van deze ontwikkelingen en een aantrekkelijk rendement kunnen creëren voor hun aandeelhouders.

Overheidsschulden worden een kostenpost

Governments around the world are projected to spend an all-time high total of $2 Trillion on their debt interest expense this year. That total is projected to rise 50% by 2027.

ABN AMRO uitgeroepen tot dé bank voor vermogende vrouwen

Rijke vrouwen kunnen in hun zoektocht naar een bank het beste aankloppen bij ABN AMRO. De bank heeft namelijk de award ‘Best Private Bank for Wealthy Women’ in de wacht gesleept in de categorie ‘Best Private Bank in The Netherlands’.

Ander bankennieuws: even verderop in Utrecht dreigt een flinke herstructurering van de Rabobank.

