Must read: Cash is zeker niet king

Hoge kapitaalmarktrente raakt volgend jaar economie én beleggers

Een eindejaarsrally is goed mogelijk, maar Optimix is aanmerkelijk minder optimistisch over 2024. Dat minder positieve sentiment is gebaseerd op de verwachting dat de fors hogere kapitaalmarktrente zijn negatieve effect zal hebben op economieën.

De ECB is helemaal klaar

"De Europese Centrale bank zal de rente in de huidige cyclus niet meer verhogen." Dat zegt obligatiestrateeg Peter Goves van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS. Redenen zijn de zwakke groeidynamiek in de eurozone, dalende inflatieverwachtingen maar ook de communicatie vanuit de ECB.

Update Nederlandse economie

Hoe heeft de Nederlandse economie het gedaan in het derde kwartaal van 2023? Wat waren de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen licht de nieuwste cijfers toe. Ook ABN AMRO wijdt er een analyse aan.

3e kwartaal op rij krimp bbp pic.twitter.com/bEqEInZhYH — Hans de Geus (@hansdegeus) November 14, 2023

Cash is niet king

Jeffrey Schumacher: "Het rendement op kasgeld is maar in beperkte mate gekoppeld aan economische groei, waardoor het geen solide basis is voor kapitaalsgroei. Rendementen op cash zijn in veel scenario’s dan ook lager dan die in andere beleggingscategorieën." Goed verhaal.

Eerste conclusies huidige cijferseizoen

"De resultaten over het derde kwartaal hadden ons veel te bieden. We zagen scherpe koersbewegingen na onverwachte resultaten." Morningstars Europese marktstrateeg Michael Field trekt een aantal conclusies.

Hoe als belegger te dealen met nieuwsberichten?

Financieel expert Sam Ro heeft een vijfstappenplan in de aanbieding.

De groeiprognoses zijn dus verlaagd

Vooruitlopend op onze publicatie Global Outlook 2024, die begin december verschijnt, hebben we onze groeiprognoses voor de economieën van de eurozone en de VS bijgesteld, evenals onze verwachtingen voor het beleid van de ECB en de Fed. https://t.co/aofHcsoJ9J — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) November 14, 2023

Pas op met superieure rendementclaims van Private Equity-partijen

"The claims of superior risk-adjusted performance by the PE industry are exaggerated. Given their lack of liquidity, opaqueness, and greater use of leverage, it seems logical that investors should demand something like a 3-4% IRR premium. Yet, there is no evidence that the industry overall has been able to deliver that." Goed verhaal van veelschrijver Larry Swedroe.

Alles in obligaties

BofA’s latest fund manger survey showed investors were dumping cash to hold the biggest overweight position in bonds since 2009. The “big change” was not the macro outlook, but expectations that inflation and yields will move lower in 2024. https://t.co/jcuIID6B2c pic.twitter.com/xuzowLwZIl — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) November 14, 2023

Hoge inflatie is nooit tijdelijk

"It was a mistake for the Fed to declare inflation transitory when it was rising rapidly; history tells us that, even at a modest 4% rate, it often is not transitory." Interessante studie.

'Batterijmetalen' voor elektrische auto's flink goedkoper geworden

Lithium, kobalt en nikkel, belangrijke grondstoffen voor het maken van batterijen, zijn dit jaar jaar flink goedkoper geworden. Dat is goed nieuws voor wie een elektrische auto wil kopen.

Blockbusters in het kwadraat

Obesitasmedicijnen maken het verschil.

Lees ook: Onderschat vooral de beursimpact van afslankmedicijnen niet.

Largest pharma companies by market cap:



???? Eli Lilly: $581b

???? Novo Nordisk: $449b

???? J&J: $355b

???? Merck: $259b

???? AbbVie: $244b

???? Roche: $213b

???? AstraZeneca: $197b

???? Novartis: $193b

???? Pfizer: $163b

???? Amgen: $142b — World of Statistics (@stats_feed) November 15, 2023

Het simpele Chinese verhaal

Forget about the noise coming from #China. The #realestate sector, the key reason why the Chinese economy had no #reopening boom and continues to struggle, is not showing any improvement.

The decline in property investment accelerated to 9.3% in September. pic.twitter.com/NM5qkvrXtH — jeroen blokland (@jsblokland) November 15, 2023

U zoekt innovatieve landen?

Ranked: The Most Innovative Countries in 2023 ??https://t.co/GEVvEFCIan pic.twitter.com/IPoQqVqrxR — Visual Capitalist (@VisualCap) November 14, 2023

Wonderbelegger Buffett is niet veel meer dan een Apple-believer

Berkshire neemt afscheid van General Motors en Johnson & Johnson.