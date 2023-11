Must read: Bullish signalen

Doet u mij maar kort- en vooral langlopend papier

Het is de grote discussie in obligatieland: moeten kortlopende obligaties worden verruild voor langer lopend papier nu piekrentes lijken bereikt? Senior Solutions Strategist Bruno Bamberger van AXA IM pleit in een uitgebreide analyse voor beide.

Het is duidelijk wat de consensus trade is voor het komende jaar. Iedereen denkt dat de lange rente gaat dalen. Bij een overtuigde consensus moet je altijd een beetje oppassen. pic.twitter.com/ZPSKjUa6xp — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 14, 2023

Robeco kijkt verder vooruit

Robeco denkt dat de financiële markten de komende 5 jaar door drie factoren gedomineerd worden: meer monetaire strijd tussen centrale banken en overheden, een betere onderhandelingspositie van werknemers en nog meer technologische tweestrijd tussen de VS en China. Beleggingsimplicaties?

Hoge inflatie is wel degelijk een tijdelijk verhaal

Joseph Stiglitz voor Project Syndicate: "More than two years after economists divided into opposing camps over the nature of the post-pandemic inflation, we now know which side was right. Disinflation has confirmed that the earlier price increases were “transitory,” driven largely by supply disruptions and sectoral shifts in demand."

Wereldeconomie blijft achteruitgaan

Michael Blümke, senior portfoliomanager bij Ethenea, analyseert de drie grote economische regio's in de wereld: VS, eurozone en China. Over de eurozone is hij ronduit somber. China vertoont echter tekenen van herstel. Wat betreft de VS baart hem het dalende consumentenvertrouwen zorgen.

Resessies in 2024?

Goldman Sachs gelooft daar niets van, aldus een artikel van CNBC.



Bullish signaal

Zweig Breadth Thrust is, volgens de goeroes, een betrouwbare indicator die een flinke stijging van de markt in de komende twaalf maanden voorspelt.

Nog een ander bullish signaal

S&P500 is now up 15% YTD. The last 22 years that S&P500 was up >5% by this time of the year, the remainder of the year was positive EVERY year. For the past 50 years, the set-up was 27 positive years vs 3 negative. (H/t @themarketear) pic.twitter.com/8SXWTJC5QO — Lance Roberts (@LanceRoberts) November 13, 2023

Dure Amerikaanse aandelen

Lukas Daalder: "De VS handelt momenteel op een waardering die 20% hoger ligt dan de brede index (AC). Als we vervolgens bedenken dat het gewicht van de VS in die brede index aanzienlijk is, betekent dat de echte premium nog een stuk hoger ligt."

Er is maar één markt duurder geworden de afgelopen zeventien jaar…. https://t.co/C8rZWiesZ5 pic.twitter.com/T9Q9BOxMlC — ldaalder (@ldaalder) November 14, 2023

Zijn oliereuzen koopwaardig na kwartaalcijfers?

De oliereuzen hebben in het derde kwartaal een winstdaling gekend die te wijten is aan de lagere olie- en gasprijzen. Sommige hebben desondanks hun dividend verhoogd. Morningstar handhaaft de Fair Values voor de grote oliebedrijven. Een overzicht waarin we de grote namen analyseren op waardering.

De prijsval van de Japanse yen is indrukwekkend

Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Japanse exportsector.

Lees ook: Japanners keren terug naar eigen markt.

BREAKING ??: Japanese Yen



Japanese Yen closed at its lowest level against the U.S. Dollar in more than 33 years pic.twitter.com/9TlFK9ALJv — Barchart (@Barchart) November 14, 2023

Intrigerende kop

De Russische beurs kent een topjaar, in schril contrast tot de economie van Rusland – maar er is wel iets vreemds aan de hand https://t.co/iHJ9f6ZXts — Business Insider Nederland (@BINederland) November 13, 2023

Tweedeling woningmarkt verscherpt verder

Huurders zijn een steeds groter deel van hun inkomen aan de huur en woonlasten kwijt. Tegelijkertijd besteden huiseigenaren juist minder van hun inkomen aan wonen. RTL Z bericht.