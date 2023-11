Must read: VS verliest AAA-status?

Plus: EV-industrie in de problemen, net als de windenergie-industrie, dividend blijft king, beleggers kiezen voor langlopende obligaties, beursimpact Gaza-oorlog, en meer.

Het zijn lastige tijden voor beleggers in de elektrische-auto-industrie

De koersen van de meeste EV-bouwers zijn gedecimeerd. Was dat de elektrische auto-revolutie? Siegfried Kok van fonds OBAM is niet zo negatief. Wel signaleert hij een vertraging van het groeipad, die zowel structureel als cyclisch van aard is.

Why dealers say EV sales have slowed https://t.co/YCqR25oKro — CNBC (@CNBC) November 11, 2023

Pictet AM blijft overwogen obligaties

Pictet AM heeft zijn overwogen-advies voor obligaties verlengd. Bij aandelen zijn Japan, emerging markets en Zwitserland favoriet, net als bijvoorbeeld energie-aandelen en aandelen uit de sector consumer staples.

Aandelen rijpen naarmate ze ouder worden

Nobelprijswinnaar Paul Samuelson zorgde in de jaren 60 voor een doorbraak met zijn theorie dat het niks mag uitmaken of er belegd wordt voor de korte of lange termijn. John Rekenthaler van Morningstar US legt uit wat er klopt aan zijn theorie en wat niet.

Dividend blijft king

Column Martine Hafkamp: "Gebruik maken van het rente-op-rente-effect kan na verloop van tijd tot enorme rendementen leiden. En je hoeft er maar weinig voor te doen." Maar niet elk dividendaandeel is ook een goed aandeel.

Schreeuwend tekort aan woningen en hoge huizenprijzen

Een tekort van 390.000 woningen. Hard gestegen huizenprijzen. Jarenlang moeten wachten op een sociale huurwoning of duur huren in de vrije sector. Zo'n beetje alle politieke partijen zijn het erover eens: er zijn grote problemen op woongebied die opgelost moeten worden. Wat is er misgegaan?

Het gaat de goede kant op met Europese inflatie

Good news on the inflation front in Europe, it's starting to cool down. pic.twitter.com/l7dOueq6uu — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) November 13, 2023

VS verliest AAA-status?

"Moody’s cuts U.S. outlook to negative, citing deficits and political polarization", aldus CNBC.

Top 5 waardefondsen met een duurzaam randje

Artikel Morningstar: "De top-5 van deze week geeft een overzicht van de vijf fondsen met de laagste, dus gunstigste Portfolio Carbon Risk Score in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde."

Vergrijzing is goed voor gezondheidsindustrie

Chinese vastgoedcrisis drukt consumentenbestedingen

Hello Monday! There is still little light at the end of the Macro tunnel in #China, with a leading indicator for consumer spending heading south. Ongoing woes in the #realestate market have significant repercussions for other sectors. A big chunk of Chinese household wealth is… pic.twitter.com/ZQ3zPgKyAg — jeroen blokland (@jsblokland) November 13, 2023

Obligatiebeleggers stappen over op langer lopend papier

Lees ook: Instapmoment obligatiemarkt nadert.

There is a rotation into longer duration underway ?? pic.twitter.com/Hh2cQoilmg — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) November 12, 2023

Aandelen stijgen uiteindelijk altijd

Dat vertelt 200 jaar Amerikaanse beursgeschiedenis.

Windenenergie-industrie heeft het moeilijk

Artikel CNBC: “The whole sector is grappling with rising construction and financing costs, quality-control problems and supply-chain issues." Winnaars?

De impact van de Gaza-oorlog op de beurs volgens Nouriel Roubini

Dr. Doom was wel eens pessimistischer.

Ook Rabobank heeft een risico-analyse gemaakt.

De beursweekupdate van Corné