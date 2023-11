Must read: Wat doet de S&P 493?

Let ook eens op de rest van de markt. Plus; zijn bankaandelen echt goedkoop, een onthullend boek over Ray Dalio en lachen om bitcoin.

Is de pijn voor smallcaps eindelijk voorbij?

Smallcaps zijn extreem gevoelig voor een stijgende rente en een dreigende recessie. Als de rentetop gepasseerd is en de recessieangst geweken is, dan hebben smallcaps goede kaarten om het beter te doen dan largecaps. Hun belangrijkste troef: ze zijn goedkoper.

Voor de muziek uit

Grappig de adviezen van analisten (groene lijn) lopen meestal achter de koers aan. Maar nu worden ze juist enthousiaster. pic.twitter.com/LMht3Sp6Ir — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 10, 2023

Zijn bankaandelen echt goedkoop?

Of kan het nog erger? (FT achter inlog)

Een nieuw boek over Ray Dalio

Het schijnt niet zo mooi verhaal te zijn over de man en zijn fonds. Voor publicatie dreigde hij zelfs met een rechtszaak.

Deze doen het beter

Why we like to invest in founder-led companies: pic.twitter.com/OYBbI8GZLz — Compounding Quality (@QCompounding) November 10, 2023

Recessie om de hoek?

'Once banks tighten their standards for lending to companies, the default rate on junk bonds will also rise in the following quarter and a recession can't be far away.' https://t.co/4gntkUPB8V pic.twitter.com/eXYtOe167g — Jesse Felder (@jessefelder) November 9, 2023

De S&P 493?

Dat is de index zonder de Magnificent 7 dus. Wat doet de rest van de markt? Let daar eens op.

De trage groei van China

Hoe komt het dat de economie van China niet meer zoooo hard groeit?

Social media alternatieven voor millenials?

Die zijn er niet voor Facebook, Insta en X.

Even lachen om bitcoin