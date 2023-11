Must read: Lagere rentes zorgen voor meewind

"Ruimtevaart is het volgende grote beleggingsthema"

Het beleggingsuniversum groeit, het ecosysteem breidt uit, en het thema is weinig conjunctuurgevoelig. Stéphane Van Tilborg, countrymanager Benelux van La Financière de L’Echiquier (LFDE) breekt een lans voor het beleggingsthema ruimtevaart.

Winstverwachtingen zijn te hoog

Door lagere economische groei, lagere inflatie en oplopende rentelasten zullen de winstverwachtingen omlaag moeten, schrijft beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen. De vermogensbeheerder blijft voor de langere termijn onverminderd negatief over aandelen.

China heeft geen last van inflatie

#China slid back into #deflation in Oct, suggesting domestic demand remains sluggish even after recent stimulus efforts to shore up growth. Consumer prices fell 0.2% YoY in Oct after hovering near zero in prev 2mths. Producer prices fell for 13th straight mth, dropping 2.6% (BBG) pic.twitter.com/Vgp9s5RaLD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 9, 2023

Aantrekkelijke yields, veerkrachtige rendementen

Met de juiste positionering kan de huidige obligatiemarkt aandelenachtige rendementen met minder risico opleveren. Cio Dan Ivascyn van Pimco legt uit hoe de PIMCO GIS Income-strategie momenteel is gepositioneerd om te profiteren van de huidige hoge yields zonder de recessierisico's uit het oog te verliezen.

De rente is te hoog?

De sterke voorkeur van professionele beleggers voor staatsobligaties met steeds langere looptijden geeft het antwoord op de vraag.

#Bond #yields are trading well above #economic #realities. Such is not sustainable given the underlying fundamentals of credit. Either yields will fall or economic growth is about to explode higher. pic.twitter.com/uvz3VrAMV6 — Lance Roberts (@LanceRoberts) November 8, 2023

Buffett moet echt iets doen met Berkshire Hathaway's cash

Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van Warren Buffett, levert nog steeds een prima rendement op. Maar de enorme berg contanten moet aan het werk gezet worden. Zo mag Buffett wel eens wat meer eigen aandelen gaan inkopen. Morningstar analyseert de diverse divisies van Berkshire na de kwartaalcijfers.

Aandelen profiteren van lagere rentes

De #beurs vandaag: hoe verder de rentes dalen, hoe positiever de stemming op de beurzen. De S&P 500-index stijgt al acht dagen op rij, de Nasdaq zelfs negen. https://t.co/F992Y1hyAF — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) November 9, 2023

Beleggen in een paar aandelen is gokken

"Investors need to have at least 20 to 30 stocks in their portfolio to have a decent chance of being invested in the winners to make up for the losses of the duds. I am no fan of over-diversification and have argued that an active manager should not have too many stocks in the portfolio to have a decent chance of beating the market. But I am certainly no fan of under-diversification either, which is why I really don’t like the idea of single-stock ETFs. And this is why private investors are playing a dangerous game in their portfolios." Goed verhaal van Joachim Klement.

De overheidsfinanciën doen er ook toe

De verkiezingsprogramma’s op een rijtje:



het overheidstekort in 2028 varieert van een tekort van 9,2% bbp voor BVNL tot een tekort van 2,9% bbp voor de VVD.



(Tekort op basis van initieel effect plus basispad dus zonder doorwerkingseffecten pakket)



De keuze is reuze dus. pic.twitter.com/wQxC58Xx3B — Wim uit Voorhout (@wbcs99twit) November 8, 2023

Terug van weggeweest: de discussie over het pensioenstelsel

Amper een half jaar geleden nam de Eerste Kamer de zwaarbevochten pensioenwet aan. Het leek het sluitstuk van jaren oeverloze discussie, maar inmiddels tekent zich in de peilingen een meerderheid af tegen de wet. Gaat het pensioenstelsel nu alweer op de schop? Dat is de vraag die de Volkskrant zich stelt.

Amsterdam als ESG-Hub voor beleggers

In het licht van de groeiende wereldwijde belangstelling voor duurzaam beleggen, beginnen beleggers Amsterdam steeds vaker te beschouwen als een aantrekkelijke bestemming voor het zoeken naar duurzame aandelen.

De wereld heeft veel en grote batterijen nodig

Ravi Venkatesan voor Project Syndicate: "To accelerate the uptake of renewables, leaders from all quarters must collaborate to make clean energy more affordable. Working together to expand access to – and lower the costs of – battery energy storage systems, for example, could ignite demand, stimulate innovation, and trigger a market transformation."

Duur schilderij

Een meesterwerk van Picasso heeft vannacht op een veiling 139,3 miljoen dollar (ruim 130 miljoen euro) opgebracht. Dat maakt het doek uit 1932, Femme à la Montre (Vrouw met horloge) het op een na duurste schilderij van de schilder. In de komende weken wordt voor 2,5 miljard dollar aan kunst verkocht. RTL Z bericht.

Nederlandse winkeliers hebben alle reden tot klagen