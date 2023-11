Must read: Beleggen is fouten maken

Wat wil de Europese belegger nou?

De Europese ETF-markt beleefde afgelopen maand opmerkelijke kapitaalstromen, constateert Philippe Roset van State Street SPDR ETF’s. In een periode van stijgende rentes en oplopende geopolitieke onrust kochten beleggers aandelen, staatsobligaties en heel veel goud.

Luister niet naar doemdenkers

Beurspessimisten die crashes van tot wel 50% voorspellen, zijn van alle tijden. Maar de gemiddelde belegger heeft er niets aan, schrijft fondsbeheerder Ben Carlson in zijn blog.

Angst staat rationele beslissingen in de weg

Drie jaar geleden hadden beleggers getekend voor een rente van 5%. Nu zijn ze bang voor een verdere stijging. Interessant verhaal.

De Russische 'speciale operatie' loopt flink in de papieren

Rusland zet z’n hele economie op het spel met de uitputtingsoorlog in Oekraïne, volgens Britse inlichtingendiensten https://t.co/QPa2s5IT09 — Business Insider Nederland (@BINederland) November 7, 2023

Kwaliteit heeft een steeds hogere prijs

Performance van S&P500 vs rest van de wereld. Sinds begin van de financiele crisis een rechte lijn omhoog. Dat komt grotendeels door de uitstekende winstontwikkeling in US. Dat is de donkere lijn. Het verschil tussen deze lijnen is dat Amerikaanse aandelen steeds duurder werden. pic.twitter.com/tr4Yj8LHY6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 7, 2023

Beleggen is fouten maken

"We will all make mistakes. The question is whether we can stop basic failures and learning from complex and intelligent failures." Goed verhaal.

Draai in de markt?

"Als obligatiemarkten leidend zijn dan hoeven beleggers nog niet te wanhopen", schrijft Jan-Willem Nijkamp van Fintessa.

Het gaat de goede kant op met inflatie

Inflatie daalt naar -0,4 procent in oktober, 5,1 procent exclusief energie, zo meldt het CBS in een uitgebreide analyse.

Het prioriteitenlijstje van de toezichthouder

Amerikaanse smallcaps vragen om opgeraapt te worden

Hoe zit het met de pareltjes in Europa?

It might be time to go 'bargain hunting' for small caps stocks, strategist says https://t.co/hyKGecXQA4 by @_JoshSchafer — Yahoo Finance (@YahooFinance) November 6, 2023

De EU heeft nu industriepolitiek nodig

Daniel Gros voor Project Syndicate: "The EU has never had an active industrial policy for the simple reason that, unlike China and the US, it does not have a federal budget with which to provide large subsidies to specific sectors. But the EU does have the tools it needs to implement growth-enhancing measures of its own."

Nederlandse industrie verliest concurrentiekracht

Duurdere energie is de boosdoener. "Uit een berekening aan de hand van Eurostat-cijfers blijkt dat Nederland in vergelijking met het eurozone gemiddelde een veel hogere importprijs van gas heeft. Deze ligt zo’n 11% hoger. Een dergelijk groot verschil gaat ten koste van de prijsconcurrentie op wereldmarkten", aldus ABN AMRO.

Starters geven woningmarktbeleid massaal een onvoldoende

De huidige staat van de woningmarkt is grotendeels het resultaat van slecht beleid. Maar liefst 66% van alle starters op de Nederlandse woningmarkt beoordeelt het woningmarktbeleid van de afgelopen jaar met een onvoldoende. Een nieuwe regering moet flink aan de bak.

Zonnepanelen nog altijd lucratief

Zonnepanelen waren een jaar geleden niet aan te slepen, maar nu twijfelen steeds meer huiseigenaren of ze hun dak wel voor duizenden euro's moeten vol leggen met panelen. Is het nog de moeite om zonnepanelen aan te laten leggen, hoe snel verdien je dit terug en moet je een thuisbatterij kopen? RTL Z beantwoordt zes belangrijke vragen.

