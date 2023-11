Must read: Gaza-oorlog kan Nederlandse economie hard raken

Instapmoment obligatiemarkt nadert

De obligatiecrash komt voor multi-assetspecialist Ewout van Schaick van Goldman Sachs AM niet geheel uit de lucht vallen. Omdat rentes nog hoger kunnen, is vol instappen nog niet aan de orde. Maar: "Mochten rentes straks weer dalen, dan kunnen obligatiebeleggers rendementen tegemoet zien, die andere beleggingscategorieën moeilijk kunnen evenaren.”

200+ years of interest rates… pic.twitter.com/JPAF2KqMQg — The Long View (@HayekAndKeynes) November 6, 2023

Wat te doen met inflatie-obligaties?

De inflatie daalt snel, maar de inflatieverwachtingen van beleggers zijn nog altijd hoog, zo rond de 2,5%. Hierdoor blijven inflatieleningen volgens senior beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank nog altijd in trek. "Die bieden bescherming tegen een eventuele tweede inflatiegolf."

Het rentepad van de Fed is duidelijk

What is the market expecting from the Fed at the next 4 FOMC meetings?



Pause, Pause, Pause, Cut



Video: https://t.co/GZTGiMVn3r pic.twitter.com/ZCE17HVkaX — Charlie Bilello (@charliebilello) November 7, 2023

Een nieuwe duurzame energiekoers

Ole Hansen van Saxo Bank: "Op jaarbasis is de Global X Uranium ETF met 36,5% gestegen, terwijl de iShares Global Clean Energy ETF bijna 33% heeft verloren. Recente ontwikkelingen benadrukken de noodzaak om kernenergie een groter deel van de oplossing te laten zijn bij het CO2-vrij te maken van de economie."

Als een advies verkeerd uitpakt

Voor menig analist is het lastig om te dealen met verkeerde adviezen. "A bad call can lead to “deep-seated feelings of anxiety and shame,” so the authors argue that analysts prioritize “protecting their confidence levels and minimizing regret.” Therefore, changing a misguided recommendation is a weighty decision. When do you throw in the towel?" Heel goed verhaal.

Goud is weer helemaal terug?

Waar gaat het met de goudprijs heen? De onrust in het Midden-Oosten heeft voor een opleving van de goudprijs gezorgd. Maar er zijn nog andere redenen, die de goudprijs ondersteunen, stelt DWS.

Zo verliep het derde kwartaal voor de Magnificent Seven

Nu het cijferseizoen het einde nadert, blikken we terug op de resultaten van de grote technologiebedrijven die in de afgelopen kwartalen een enorme groei hebben laten zien; de zogeheten Magnificent Seven. Hoe is het derde kwartaal voor hen verlopen en wat zijn hun vooruitzichten? Morningstar analyseert.

Buffett ziet even geen kansen

Investeringsfonds Berkshire Hathaway kan geen goede investeringsmogelijkheden vinden, en daarom zit het op een berg van maar liefst 157 miljard dollar in contanten. RTL Z bericht.

Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen

Begin 2022 bedroeg het doorsnee vermogen van huishoudens 135,1 duizend euro, bijna 47 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde zijn gestegen. Wanneer de eigen woning buiten beschouwing blijft, is het vermogen met 21,9 duizend euro iets hoger dan in 2021. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Van de vermogens wordt de mediaan ofwel doorsnee waarde gepresenteerd. Dat wil zeggen dat de helft van de huishoudens meer vermogen, en de andere helft minder vermogen heeft.

Twee jaar stagnatie is een mogelijkheid

De oorlog tussen Israël en Hamas kan gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. #RaboResearch onderzocht de impact in verschillende scenario’s.https://t.co/Xz8ZkdSNo1 — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) November 7, 2023

Amerikaanse smallcaps zijn nu wel heel erg goedkoop

Column Ben Carlson: "Small cap and mid cap stocks are nearly as cheap as they were on a forward P/E basis as they were during the Covid crash. They’re cheaper now than they were at any point during the 2010s." Dus kopen?

China is niet langer een lagelonenland