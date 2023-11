Must read: Volgende actie van ECB is een renteverlaging

Reken niet op een eindejaarsrally

Renco van Schie van Valuedge verwacht niet dat de aandelenopleving van vorige week eindigt in een heuse eindejaarsrally. Obligaties kunnen wel verder herstellen, mits economische data gaan tegenvallen.

Ook een waarschuwing van Corné

Het winstseizoen is tot dusverre best wel oke, maar de winsten over het 4e kwartaal worden neerwaarts bijgesteld. pic.twitter.com/iIsohQ5n9Z — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 6, 2023

Disruptie op de arbeidsmarkt raakt economieën

De arbeidsmarkt staat volgens PGIM de komende decennia grote veranderingen te wachten door vergrijzing, protectionisme en technologische innovatie. Beleggers moeten rekenen op hogere inflatie, minder groei en grote regionale verschillen.

Elke mogelijke koersreactie na cijfers voor altijd verklaard!

Nadat een bedrijf kwartaalcijfers heeft gepresenteerd en verwachtingen heeft afgegeven volgt er een koersreactie. Deze reactie wordt vervolgens verklaard, waarbij het cliché niet wordt geschuwd. Er zijn hierbij uiteindelijk maar een paar variaties mogelijk; die heb ik nu voor eens en voor altijd in kaart gebracht. Interessant verhaal van Erik Mauritz.

ECB kan in maart 2024 gaan verlagen

Onze nieuwe Visie op Rente en Euro - ECB stopt met renteverhogingen.https://t.co/kQWnf9XToR pic.twitter.com/pmxWY78TDz — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) November 1, 2023

Cash is niet langer king

Volgens Kevin Thozet, lid van het Beleggingscomité Carmignac, is het niet langer raadzaam al het beschikbare geld buiten de beurs te houden, ook al heeft cash in de afgelopen periode 24 maanden beter gepresteerd dan een gespreide beleggingsportefeuille.

Beleggen in tijden van oorlog loont

Column Martine Hafkamp: "Cash blijkt op lange termijn een slechte belegging die alleen maar in waarde daalt. Tijdens een oorlog versnelt dat proces alleen maar. Beleggers zijn beter af met productieve activa zoals aandelen. Een oude beurswijsheid luidt dan ook dat je moet kopen zodra de kanonnen bulderen."

Het probleem met de Chinese vastgoedmarkt

What's going on with China's housing sector, and does it mean trouble for the U.S. and the global economy? Watch the full video to find out: https://t.co/DbNEHNXRkG pic.twitter.com/9K8oF7xgHK — CNBC (@CNBC) November 5, 2023

Wat zit er in de geheime portefeuille van Warren Buffett?

Warren Buffett runt natuurlijk het fonds Berkshire Hathaway. Maar hij beschikt ook nog over een minder opvallende beleggingsportefeuille, en daarmee kocht het Orakel van Omaha recent aandelen van drie toonaangevende bedrijven die aantrekkelijk geprijsd zijn.

Duurzame energie kan veel goedkoper

Ravi Venkatesan voor Project Syndicate: "To accelerate the uptake of renewables, leaders from all quarters must collaborate to make clean energy more affordable. Working together to expand access to – and lower the costs of – battery energy storage systems, for example, could ignite demand, stimulate innovation, and trigger a market transformation."

Ook in Duitsland wordt niet meer gebouwd

Good Morning from Germany where construction comps saw record order cancellations in Oct amid high interest rates & surging construction prices. 22.2% of comps recorded canceled projects, compared w/21.4% a month earlier. The proportion of comps experiencing a lack of orders rose… pic.twitter.com/6SQT1Bh5b9 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 6, 2023

Wat gaat de hypotheekrente doen?

Na een lange tijd van dalende hypotheekrentes zijn die het afgelopen jaar juist weer flink gestegen. Houdt deze trend aan of gaan de rentes weer dalen? Verschillende banken en experts geven hun prognose.

