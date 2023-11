Must read: Daar is al de eindejaarsrally?

Hoge rente lokt hoogstwaarschijnlijk aandelencorrectie uit

Nikolaj Schmidt, hoofdeconoom bij T. Rowe Price, is er niet gerust op. Dat economieën geen last hebben van hoge rentes is volgens hem een verkeerde inschatting.

Nee, aandelen kunnen juist stijgen

Column Jan-Willem Nijkamp: "Mocht de rente na de felle stijging sinds de zomer weer even dalen, het zou de aandelenbeurzen ook wat meer lucht geven. Het zou een gewenste steun in de rug betekenen. De bedrijfsresultaten over het afgelopen derde kwartaal liggen in ieder geval niet dwars."

Daar is de eindejaarsrally?

De #beurs vandaag: De Fed lijkt nu echt klaar met het verhogen van de rente. Zowel aandelen- als obligatiekoersen schoten omhoog na opnieuw een rentepauze. Is dit het startsein van een heuse eindejaarsrally? https://t.co/F992Y1hyAF pic.twitter.com/cJJrw04Yjs — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) November 2, 2023

Riemen vast op de obligatiemarkt

De barometer op de obligatiemarkt kruipt volgens Allianz langzaam richting crisisniveau.

Fed laat rente onveranderd. Dus?

“The process of getting inflation sustainably down to 2% has a long way to go,” Fed Chair Jerome Powell said in remarks at a news conference. He stressed that the central bank hasn’t made any decisions yet for its December meeting, saying that “The committee will always do what it thinks is appropriate at the time.” CNBC heeft het verhaal.

Was dat de grote groei van de Magnificent 7?

De zeven technologiereuzen die we kennen als de Magnificent 7 hebben in de afgelopen kwartalen een ongekende groei meegemaakt. Maar die groei stokt. De stijgende rente raakt het consumentenvertrouwen en daarmee ook de groei van deze zeven techbedrijven. Morningstar anayseert hoe ze er nu voor staan.

Nederlands pensioenstelsel uitgeroepen tot beste ter wereld

Het Nederlandse pensioenstelsel is opnieuw gekroond tot het beste van de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse CFA Institute Global Pension Index van Mercer.

Het beeld op Beursplein 5 is niet heel anders

De kleinere Amerikaanse bedrijven de S&P 600 zijn enorm achtergebleven bij hun grote broers (S&P500). Maar liefst 30%, groene lijn. Maar de winsten van de kleintjes zijn juist 33% harder gegroeid. donkere lijn pic.twitter.com/GudvfTBVp0 — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 31, 2023

Eén slecht jaar voor groene energie zegt niks

Het ziet er dit jaar niet zo best uit voor de energietransitie. Het ene na het andere windmolenproject op zee wordt afgeblazen vanwege gebrek aan interesse, nu de kosten zijn gestegen en de subsidies niet.

Gisteren ging het Deense Ørsted onderuit door door hoger dan verwachte afschrijvingen op projecten voor windparken die in aanbouw zijn in de VS. Door de afwaardering van zo'n 4 miljard euro dreigt een claimemissie noodzakelijk te worden.

Japanse aandelen hebben het beste gehad?

Is de opleving van de Japanse #aandelenmarkt voorbij?

Lees meer: https://t.co/0ljZ7EM83f — SchrodersNL (@SchrodersNL) October 31, 2023

Het long/short-spelletje van hedgefondsen

Hedge Funds have increased stock short positions for 12 consecutive weeks, the longest streak in history! Data from Goldman Sachs pic.twitter.com/BglaU45pGJ — Barchart (@Barchart) November 2, 2023

Hogere hypotheek voor energiezuinig huis

Het kabinet gaat de hypotheekregels vanaf volgend jaar aanpassen. Wie straks een goed geïsoleerd huis koopt, kan meer geld lenen. Het verschil kan oplopen tot wel 50.000 euro. Verder krijgen alleenstaanden meer leenruimte en oud-studenten die meer studieschuld aflossen kunnen vanaf 2024 meer hypotheek krijgen. RTL Z bericht.

Zwitsers hebben hoge inflatie inmiddels getemd

Swiss inflation holds at 1.7%, boosting case for SNB rate pause https://t.co/auQX8crTlG via @bbenrath pic.twitter.com/GnARJzyHI2 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) November 2, 2023

Vanavond komt Apple dus met cijfers