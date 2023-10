Must read: Inflatie wordt deflatie, maar...

Recessie valt niet te voorkomen

Emiel van den Heiligenberg, hoofd assetallocatie bij LGIM, verwacht nog altijd dat deze cyclus zal eindigen met een recessie. Hij gaat risicovolle beleggingen daarom uit de weg. "Mochten er significante tekenen van economische zwakte opduiken, dan kunnen staatsobligaties het goed doen."

Amundi is positief over Treasuries, kredietwaardige bedrijfsobligaties, Japanse aandelen en Europese en Amerikaanse value- en smallcaps. Emerging markets-aandelen en obligaties bieden ook veel waarde, mits de exposure aan China maar klein is.

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) zal tijdens zijn volgende vergadering op 1 november zijn belangrijkste rentetarief ongewijzigd laten, net als de ECB eerder deed, aldus senior portfoliomanager Volker Schmidt bij Ethenea.

"Anything is possible in the markets but this is the problem with listening to people who predict crashes for a living. They only need to be right once in a row to get attention from the media. If you follow their predictions the vast majority of the time you’re going to be on the wrong end of history." Heerlijke column van Ben Carlson.

Dat betekent dat beleggers de huidige yields als rendement kunnen zien, plus daarbovenop nog wat volatiliteit. Tenminste, dat is de inschatting van PGIM.

Mohamed A. El-Erian voor Project Syndicate: The ongoing conflict in the Middle East is just one of several economic and geopolitical trends darkening the outlook for global growth. But while the immediate future seems bleak and could get bleaker, the good news is that we have the capacity to turn today’s vicious cycles into virtuous ones.

"The debt is historically high, and interest payments are poised to rise with higher interest rates. Changes are needed to reduce the deficit and bring the Federal budget more in line with revenues. Does this keep me up at night? No. Do I change my investment thesis because of it? No. Is shutting down the government over raising the debt ceiling a good idea? Never. Do I hope the sensible policymakers will pass spending bills and entitlement reforms to shift the trend? Yes, and I expect it to happen." Goed verhaal.

De afgelopen tien jaar liep Europa voorop met het verduurzamen van zijn energie-aanbod. Maar de productie van vooral windenergie is veel minder aantrekkelijk geworden vanwege stijgende rente en hoge inflatie. Dat brengt Europese bedrijven in moeilijkheden voor toekomstige projecten. Welke bedrijven zijn volgens Morningstar nog wel interessant?

