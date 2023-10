Must read: Beleggers stappen uit aandelen

China krijgt oude kracht niet terug

De vastgoedcrisis, handelsoorlogen en een gebrek aan vertrouwen doen de Chinese economie geen goed. De industrie houdt de economie nog wel boven water, maar het is te weinig om terug te keren naar de oude, snelle groeistand.

Balance of payments data shows foreign direct investment into China is at a two-decade low

Balance of payments data shows foreign direct investment into China is at a two-decade low

Van cash naar kortlopende credits

Vermogensbeheerder MFS adviseert beleggers over te stappen van cash naar kortlopende obligaties van bijvoorbeeld banken. Als de Fed klaar inderdaad is met verhogen, dan is dit het perfecte moment.

Gaza-oorlog kan wereldwijde groei raken

Ngozi Okonjo-Iweala, directeur-generaal van de WTO, vreest nadelige economische effecten van de de Gaza-oorlog. Zeker als die verder uit de hang loopt. "Remember that this region is also the source of a lot of the world’s energy with respect to natural gas as well as oil, which is still very much in use all over the world. So you will see an impact on global growth and global trade." CNBC heeft het verhaal.

Aandelen even niet in trek

Money managers continue to cut equity exposure - to the lowest in one year.

Midcap blues

Als je per ongeluk op het hoogtepunt in 2015 in de mid kap index was ingestapt sta je nu op verlies (even zonder dividend gerekend). 8 1/2 jaar later.

Biotechmarkt heeft ook betere tijden gekend

Biotech: massive H&S or bottom? Time will tell, but either way this is a very ugly chart.

Fund flows september: negatief sentiment verergert

Het negatieve sentiment onder Europese fondsbeleggers verergert, blijkt uit Morningstars fund flow-data. De netto-uitstroom van vermogen verdubbelde in september ruimschoots ten opzichte van de voorafgaande maand. Dit is Morningstars fund flows-overzicht over september. Vooral de outflow uit aandelen is sterk.



De Fed is klaar?

De #beurs vandaag: de kerninflatie in de VS komt weer iets lager uit, op 2,4%. Inclusief voedsel en energie is dat 2,9%. Deze cijfers suggereren dat de beleidsrente volgende week heus niet verhoogd zal worden.

Waarom zijn aandelen niet harder gedaald?

"Consumer prices are up 20% since the end of 2019. Interest rates have gone from 0% to 5% over the same time. Financial conditions have tightened, and yet the stock market hasn’t broken. If you had known the future paths of the two most important macro variables, inflation and interest rates, you would have thought the stock market would be significantly worse off than it is today." Michael Batnick geeft het antwoord.

Nou ja, de winsten dalen wel

Ja het winstseizoen is goed, maar de Q4 2023 winsten worden neerwaarts bijgesteld. Geen goed teken.

Ja het winstseizoen is goed, maar de Q4 2023 winsten worden neerwaarts bijgesteld. Geen goed teken.

Overheden nemen het van centrale banken over

"Most of what takes place in the day-to-day world of markets is noisy and meaningless; but the shift from monetary to fiscal stimulus is very, very significant. Investors would do well in paying attention to this regime change." Scherpe column van Barry Ritholtz.

Het laatste weekoverzicht van Corné van Zeijl

@Cardano_NL weekvideo

=Als de Fed klaar is, wat doen aandelen dan?

=En weg is het vredesdividend

=Verzekeringspremie faillissement Italië flink omhoog

=De winsten zijn niet zo hoog als de bedrijven u vertellen.

Zijn converteerbare obligaties dan de oplossing?

Hoe kunnen converteerbare obligaties helpen portefeuilles te beschermen tegen de effecten van de 3D-reset:

Goudbeleggers beleven een prima jaar

Ytd staat er +10% (in US dollar) op het bord.

Ook belangrijk: hoe willen de politieke partijen vermogens belasten?