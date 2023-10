Must read: Een verdiende pauze

Waar gaat het heen met de VS?

Een omgeving van keurige economische groei met inflatie die geleidelijk aan zakt en werkloosheid die weliswaar oploopt maar langzaamaan én historisch laag blijft, dat klinkt als een uiterst aangename omgeving voor de financiële markten, aldus Edin Mujagic.

China krijgt oude kracht niet terug

De vastgoedcrisis, handelsoorlogen en een gebrek aan vertrouwen hakken er in bij China. De industrie houdt de economie boven water, maar het is te weinig om terug te keren naar de oude, snelle groeistand.

Europese economie blijft kwakkelen

ECB President Christine Lagarde says the euro-area economy is likely to remain weak for the remainder of this year and risks to economic growth are tilted to the downside https://t.co/3q5rIQMi7Y pic.twitter.com/NE3XIodQFI — Bloomberg Markets (@markets) October 26, 2023

Euro omlaag

#Euro drops to $1.0527 following #ECB's dovish hold decision and stronger US GDP data. pic.twitter.com/DszkxZk0j7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 26, 2023

De moat

Waarom is de moat van bedrijven zo belangrijk?

Het is de correlatie

De correlatie tussen aandelen en obligaties doet een ding altijd; veranderen.

Zo snel verdiend Amazon geld

Amazon’s

revenue in 1997: $147.8 million



Amazon’s $147.8 million

revenue today: in less than 3 hourspic.twitter.com/Yfx4AnchnB — Jon Erlichman (@JonErlichman) October 26, 2023

Dit doen zonne-energieaandelen nu

The chaos in solar earnings today is just one example of the complete rout across clean energy stocks.



Read more in tonight's Closer: https://t.co/TKjQ4JGZAP pic.twitter.com/vLE1JCuwje — Bespoke (@bespokeinvest) October 26, 2023

De techcorrectie

Nasdaq 100 dropped 1.9%, now down 11% from Jul high, so Big Tech now in correction territory. pic.twitter.com/W8zmZ6mJ9z — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 26, 2023

U bent gewaarschuwd - nummer 2

De correctie van techaandelen zorgt ervoor dat de Magificent 7 - de zeven grote techaandelen die de markten naar grote hoogten hebben gestuwd - nu een waarschuwingssignaal geven. Beleggers moeten dat niet negeren.

Bubbelrisico