Must read: De beste bedrijven van de wereld

Een duidelijke boodschap van beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan AM. Economieën vertragen overal, wat leidt tot dalende inflatie en dalende rentes. Dat maakt obligaties tot de aangewezen keuze van JP Morgan. “Wie nu in kredietwaardige schuld belegt, is vrijwel zeker van een positief rendement.”

De grote hamvraag

Wat betekent de stijging van de #obligatierente voor de #economie? Door een grote sell off op de #obligatiemarkten hebben de rendementen niveaus bereikt die in 15 jaar of meer niet zijn bereikt. Wat zijn de gevolgen voor de #markten en de #economie.

Eén slecht jaar voor groene energie zegt niks

Maria Elena Drew van T. Rowe Price ziet 2023 als een tijdelijke terugslag voor de energietransitie. De hoge olieprijs en geopolitieke spanningen hebben de urgentie van groene energie volgens haar alleen maar versterkt.

Meevallende winstcijfers stuwen beurs

Column Martine Hafkamp: "Voor de korte termijn zijn de bedrijfsresultaten bepalend voor de stemming onder beleggers. De resultaten van de meeste bedrijven die tot nu toe de boeken hebben geopend, zijn veel beter dan verwacht. Als dit de voorbode is van he verloop van het cijferseizoen, dan houden wij zeker een plus over aan het einde van het jaar."

BNG Bank veiligste bank van Nederland

BNG Bank (Bank Nederlandse Gemeenten) is door Global Finance Magazine opnieuw uitgeroepen tot de op twee na veiligste bank ter wereld – een prestatie die logischerwijs goed genoeg is om ook tot de veiligste van Nederland bestempeld te worden. In deze lijst eindigt Handelsbanken als veiligste commerciële bank in Europa.

Oorlog is niet goed voor de beurs

Dat komt vooral omdat gewapende conflicten inflatieverhogend werken. Beleggingsimplicaties? "After reviewing the data on asset class returns, the evidence suggests that you should own equities, real estate, and short-duration fixed income instruments if you want to preserve your wealth during periods of international conflict." Goed verhaal van Nick Maggiulli.

Europa heeft zijn schulden beter onder controle

While the U.S. and China continue to let deficits rip, Europe's are on track to narrow significantly thanks to lessons of the euro crisis. The US govt said its deficit rose to $1.78tn, or 6.3% of GDP in the year ended Sept. 30, from $1.4tn, or 5.4% of GDP, a year earlier.

China en de grote sprong achterwaarts

Jeffrey Franken voor Project Syndicate: "China’s ongoing economic slowdown is partly the result of its failure to implement crucial structural reforms that would have enabled it to escape the middle-income trap. While previous Chinese leaders saw economic prosperity as the key to maintaining popular support, Xi Jinping has prioritized political control over growth."

Duurzaam beleggen is als een Griekse tempel met drie pijler

Dat zegt fondsbeheerder Andrea Carzana van Aviva's klimaatfonds in gesprek met Morningstar.

Bedrijven met het beste bussinessmodel

Twee hebben een plaatsje in de AEX.

The best business models according to Morgan Stanley: pic.twitter.com/8J8EPxFhdS — Compounding Quality (@QCompounding) October 22, 2023

Huizen overal goedkoper

In het derde kwartaal van 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen opnieuw in alle provincies lager dan een jaar eerder. Het grootst was de prijsdaling in Utrecht. Verder waren er in alle provincies minder woningtransacties. De prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

In het derde kwartaal van 2023 waren de prijzen van bestaande #koopwoningen in alle provincies lager dan een jaar eerder. Het grootst was de prijsdaling in Utrecht.

BRICS+ kopen goud

This is a massive chart from @crossbordercap!

- #BRICS & Friends now hold more #gold than the US.

- Moreover, the chart shows BRICS+ have been adding gold to their reserves for over a decade.

- Recently, the pace of gold accumulation has been increasing.

Why do you think this… pic.twitter.com/aW9Hkuo5qq — jeroen blokland (@jsblokland) October 23, 2023

Nederland heeft wel het beste pensioenstelsel van de wereld

Tenminste, dat meldt CNBC. "The analysis is based on over 50 factors, ranging from government support and benefits to local economic growth to regulation and communication. A wide variety of concerns is thereby addressed and considered, including whether retirees are well supported and taken care of, and whether the systems in question are built (and expected) to last."

Meer kernenergie dus?