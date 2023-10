Must read: Fed is tevreden

De Amerikaanse rente zou best wel eens langer in de pauzestand kunnen staan. Plus; managers met skin in the game zorgt voor betere resultaten en de gasprijs is weer hoger.

Beleggers zijn te pessimistisch

Nuveen denkt dat beleggers te negatief zijn over de inflatie en economie. De vermogensbeheerder blijft voorzichtig over aandelen vanwege de hoge waarderingen. Maar voor wie nog veel geld over heeft, is dit het moment om duration toe te voegen aan de portefeuille en over te stappen op bijvoorbeeld private credit en investment grade obligaties.

Gasprijs weer veel hoger

De gasprijs is weer boven de 50 dat is voor het eerste sinds maart. Ik zet de prijsexplosie van vorig jaar ook maar even in de grafiek om het in perspectief te plaatsen. pic.twitter.com/lnNYQTrhRX — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 20, 2023

Gek weekje

Interesting week in terms of asset class performance!

Inside vs. Outside assets? pic.twitter.com/cBRY5cf8ID — jeroen blokland (@jsblokland) October 20, 2023

Huizenverkoop omlaag

In de VS zijn in 13 jaar niet zo weinig huizen verkocht.



Skin in the game

Companies with Skin in the game outperform the market.



Based on a list of 900 companies with high insider ownership...



... I've identified 100 Owner-Operator Quality Stocks and talk about my 11 favorite ones.



Find out everything in our latest article ?? pic.twitter.com/cUFcvR4X8Z — Compounding Quality (@QCompounding) October 19, 2023

Rente VS langer op pauze

De Federal Reserve is tevreden met de afkoeling van de inflatie in de Verenigde Staten en zal voorzichtig te werk gaan bij het bepalen van de richting van het monetaire beleid. Dit zei Fed-voorzitter Jerome Powell donderdag tijdens een toespraak bij The Economic Club of New York, waarin hij leek te hinten op een langere pauze van renteverhogingen.

Hoe duur zijn techaandelen?

Ze hebben het in ieder geval beter gedaan dan de S&P 500.

Lesje geschiedenis

The stock market crashed on this day in 1987.



It was the biggest 1-day drop in Wall St history.pic.twitter.com/40eSfcwjrL — Jon Erlichman (@JonErlichman) October 19, 2023

Grafiek van Daalder: Outperformance smallcaps na een recessie is logisch

Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock behandelt elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht mag krijgen. Deze week: Wanneer kleine aandelen grote aandelen outperformen.