Must read: Waar kunnen beleggers nog schuilen?

Energietransitie leidt tot hevige koperschaarste

Door de groene transitie zal de vraag naar koper veel groter zijn dan het aanbod. Koperreserves genoeg, maar nieuwe projecten vereisen een lange doorlooptijd. Frank Härtel, hoofd beleggingsallocatie bij de private bank J. Safra Sarasin, schetst verschillende beleggingsmogelijkheden.

Discussie: AI helpt aandelen wel/niet vooruit?

Twee ontwikkelingen zullen volgens Capital Group de aandelenwaarderingen de komende jaren sterk beïnvloeden: AI en de rente. Zo zal er veel van afhangen hoe destructief AI voor bestaande bedrijven zal zijn.

Wie durft?

The S&P 500 equity risk premium is nearing zero for the first time in over two decades. pic.twitter.com/tmXeSWRFKw — (((The Daily Shot))) (@SoberLook) October 18, 2023

Midcap in zes jaar niets vooruit gekomen

De Nederlandse Midkap index staat op het niveau van 2027. De AEX heeft het wat beter gedaan. pic.twitter.com/QYdocW2VI8 — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 18, 2023

Tesla sleurt ook Chinese EV-makers naar beneden

Slechte cijfers van Tesla gisteravond hebben hun weerslag op aandelen van Chinese EV-makers. Een hevige prijsoorlog en stijgende rentes, die het moeilijker maken om een nieuwe auto te financieren, zorgen voor de nodige tegenwind, dus sterk dalende koersen. CNBC heeft het verhaal.

Extreem winstgevende pillen

Obesitas-medicijnen kunnen volgens Goldman Sachs in 2030 100 miljard dollar waard zijn. Dat bericht Yahoo Finance.

Lees ook: Onderschat vooral de beursimpact van afslankmedicijnen niet.

Riemen vast!

"Bedrijven met minder dan verwachte winsten en verwachtingen worden genadeloos afgestraft en beter dan verwacht wordt niet echt beloond." Lees de column van Victor Goossens.

Het echte geweld is in de obligatiemarkt

Degrafiek van vandaag (en morgen): gaat de Amerikaanse kapitaalmarktrente door de 5% heen? pic.twitter.com/iUVg9rxgkj — ldaalder (@ldaalder) October 19, 2023

Actieve fondsen maken een comeback

Morningstar’s Active/Passive Barometer laat zien dat ruim 30% van de Europese actieve fondsen het beter deden dan hun passieve concurrenten over de periode van één jaar. Dat is een betere score dan een jaar eerder.

Langlopende obligaties zijn link

The iShares 20+ year Treasury Bond ETF (TLT) now down 51% from ATH. pic.twitter.com/JkNjHbVOsW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 18, 2023

Bedrijfscultuur doet ertoe

De cultuur van een bedrijf wordt door beleggers nogal eens over het hoofd gezien als een belangrijke en bepalende factor voor consistente betere prestaties van een bedrijf ten opzichte van zijn concurrenten, zegt WCM Investment Management. Morningstar heeft er een artikel en een filmpje over gemaakt.

Chinese aandelen kunnen nog altijd lager

Despite ongoing rumors of a Chinese #stabilizationfund, #China's stock market is making new lows.

In 2015, when Chinese authorities gave China Securities Finance Corp. nearly USD 500 billion to prop up 'bubbly' Chinese stocks, #equities declined by another 20% before… https://t.co/ByrUleY4km pic.twitter.com/t4weFphtEF — jeroen blokland (@jsblokland) October 19, 2023

Help! Het stroomnet raakt overvol

De razendsnelle installatie van zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen heeft ook nadelen. Het stroomnet is overvol. Als de elektrificatie van bedrijven en huishoudens in dit tempo doorgaat, dreigt er een wachtlijst voor aannemers en particulieren die ook een aansluiting willen. RTL Z bericht.

Duurzaam beleggen wordt impact beleggen

Lees ook: "De financiële sector heeft een rol te spelen".