Must read: Tech en chips hebben de toekomst

Wat als het huidige Midden-Oostenconflict echt uit de hand loopt?

Wat betekent de oorlog tussen Israël en Hamas voor beleggers? Daleep Singh, hoofdeconoom van PGIM Fixed Income en voormalig Biden-adviseur, schetst twee waarschijnlijke scenario's, inclusief de beleggingsimplicaties daarvan. Let op de olieprijs!

Rente hoger dan dividend? So what!

De rente op obligaties ligt inmiddels ver boven dat wat bedrijven uitkeren aan dividend. Dat werkt in het voordeel van obligaties, maar er zijn meer factoren die meespelen.

Staatsobligaties kunnen binnenkort gaan rallyen

Steven Bell, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Columbia Threadneedle, verwacht mooie tijden voor beleggers in staatsobligaties, zodra de Amerikaanse arbeidsmarkt verslechtert en centrale banken de teugels laten vieren.

Are we sure yields have topped out?



h/t @VXO150 pic.twitter.com/IOgc60a8hz — Florian Kronawitter (@fkronawitter1) October 17, 2023

Profiteren van goede- en slechte cijfers

In de weken nadat een bedrijf verrassend goed of slechte cijfers heeft gepresenteerd wil een aandeel nog een tijdje doorstijgen of doordalen. Dat fenomeen wordt in een column van Joachim Klement verklaard. Beleggers kunnen er hun voordeel mee doen.

Sterk stijgende Amerikaanse rentekosten is wel een dingetje

As global debt worries mount, is another crisis brewing? US interest payments on debt rising fast w/US debt-to-GDP at 122%. "As interest costs go up in the US, you get in this vicious circle, where higher interest rates cause higher funding costs, cause higher debt issuance,… pic.twitter.com/D2BSgdOOcD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 16, 2023

Het probleem met veel multi-asset inkomensfondsen

"Het beoogde evenwicht tussen risicovolle en veiligere activa ontbreekt bij de meeste multi-asset inkomensfondsen door de inkomensgenererende effecten waarop zij zich richten." Goed verhaal van Thomas De Fauw.

Beleggers bewuster van risico's klimaatfondsen

Snelheid en technologische innovatie zijn nodig om de klimaatverandering af te remmen, maar intussen stijgen de risico's voor beleggers. Morningstar heeft het verhaal.

Lang verhaal kort: koop Big Tech

Hoewel Big Tech nog steeds niet goedkoop genoemd kan worden, is de uitgangspositie aanmerkelijk gunstiger dan op de top van de markt, eind 2021. Dit en meer in ons #beursbericht van vandaag. — Fintessa (@Fintessa) October 17, 2023

U zoekt een chipbelegging?

Lees ook: Beleggen in halfgeleiders is een must.

We have just created this infographic mapping out 120+ Key Companies in the Semiconductor Industry.



We organized the companies into subsegments, spanning from Raw Materials to Manufacturing Equipment, and added each respective ticker symbol. pic.twitter.com/McJaDUFV35 — Quartr (@Quartr_App) October 16, 2023

Tot 23%!

Klanten van ABN Amro, SNS en ASN gaan binnenkort meer betalen voor hun bankrekening en bijbehorende pinpas. De drie banken schroeven de tarieven fors omhoog. "Erg zuur voor klanten."

Duurzaamheid staat hoog op de bedrijfsagenda

Het merendeel van de bedrijven (82 procent) heeft dit jaar maatregelen genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Vorig jaar was dit 79 procent van de bedrijven. Dit meldt het CBS op basis van de conjunctuurenquête die begin september 2023 werd gehouden onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

Opmerkelijk of logisch?

Goud en de olieprijs sinds 1970 (beide in euro's) of in guldens toen de euro nog niet bestond. pic.twitter.com/BNXq8mXClh — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 17, 2023

