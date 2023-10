Must read: AI leidt nog niet tot betere beleggingsprestaties

Plus: vergeet Europese aandelen niet, beleggen in chipindustrie is een must, ondergewaardeerde mijnbouwers, obligatiehouders ondanks alles niet in paniek, en meer.

Europa toont zich taai en veerkrachtig

Er zijn genoeg redenen te bedenken om Europese aandelen links te laten liggen, maar Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gaat daar niet volledig in mee. "De sterke prestatie van Amerikaanse techgiganten maskeert dat Europa in meerdere sectoren nog altijd dominant is."

Beleggen in halfgeleiders is een must

De chipsector heeft sinds de uitbraak van corona veel pieken en dalen meegemaakt. Desondanks beschouwt Robeco-fondsmanager Arnout van Rijn halfgeleiders als een solide inkomstenbron waar iedere belegger exposure aan zou moeten hebben.

Non-tech smallcaps zijn zwaar uit de mode

Niet alleen in de VS.

Ratio of NASDAQ 100 relative to Russell 2000 has soared beyond its 2020 and 2000 peaks



[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/n4Hy7Ozyrz — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 16, 2023

Beleggen op basis van AI leidt (nog) niet tot outperfomance

"Met een cumulatieve achterstand van 14% over 5 jaar blijft dat jaarlijks een gemiddelde underperformance van bijna 3%. En zelfs wanneer de 12 AI-fondsen worden vergeleken met de rendementsmaatstaven die ze elk voor zichzelf naar voren schuiven, is slechts 45% in staat om die in-housemaatstaf te evenaren of te overtreffen." Goed verhaal van Christofer Govaerts, Chief Economist & Investment Strategist bij Bank Nagelmackers.

Ook de opkomende markten zijn even niet the place to be

Beleggen in mijnbouw kan een goudmijn zijn

Mijnbouw-aandelen zijn volgens Morningstar momenteel ondergewaardeerd. Morningstar belicht vier bedrijven "die interessant zijn vanwege hun waardering en kwaliteit".

Koperprijs zou door de energietransitie toch enorm moeten stijgen?

Watching the #Copper price.

Copper does not have the luxury of having a cartel supporting its price but is highly sensitive to the economic cycle. pic.twitter.com/22ECBtbnWW — jeroen blokland (@jsblokland) October 16, 2023

Vreemd, obligatiebeleggers blijven rustig

"One of the strange parts about living through the worst bond bear market in history is there doesn’t seem to be a sense of panic. If the stock market was down 50% you better believe investors would be losing their minds. Yes, some people are concerned about higher interest rates but it feels pretty orderly all things considered." Sterke column van Ben Carlson.

Belgische overheidsschuld ontspoort?

Belgische begroting gaat 27,5 miljard euro in het rood https://t.co/rz11g8w1YE

Zonder ingrepen liggen we op koers voor een begrotingstekort van 6% van het bbp tegen het einde van de volgende legislatuur...#belgiëkanbeter pic.twitter.com/xc5VHdWXRC — Bart Van Craeynest (@Bvancraeynest) October 16, 2023

"Tijd voor de volgende stap bij het behoud van biodiversiteit"

Dat het behoud van biodiversiteit van groot belang is voor de leefbaarheid van onze planeet staat buiten kijf. Zo is in 2022 op het tweejaarlijkse biodiversiteitscongres van de Verenigde Naties besloten de omvang en het tempo waarin biodiversiteit verloren gaat in kaart te brengen. Volgens BNP Paribas is het nu tijd voor de volgende stap, omdat langer wachten tot onherstelbare schade zal leiden.

Zijn Nederlandse huishoudens kampioen schulden maken?