Must read: Crisis Midden-Oosten raakt vooral energiemarkt

De vooruitzichten voor staatsobligaties zijn ijzersterk

"Wij zien een groter recessierisico dan de markten inprijzen." Volgens obligatiehuis Pimco zullen de economische groei en de inflatie stagneren, terwijl de werkloosheid juist zal stijgen. Vooral voor beleggers in staatsobligaties pakt de geschetste ontwikkeling positief uit.

Waar is de rentetop ditmaal?

Important: US 10-year Treasury yield history ?? pic.twitter.com/aGpJWqeSyK — Game of Trades (@GameofTrades_) October 14, 2023

Knot: officiële rente blijft nog jaar hoog

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente in de eurozone waarschijnlijk minimaal een jaar op het huidige hoge niveau. Dat zegt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in gesprek met persbureau ANP. Dat is goed én slecht nieuws: sparen levert hierdoor meer op, lenen voor een huis wordt juist duurder.

Onderwijl verkeren obligaties in een berenmarkt

De grootste berenmarkt voor obligaties. Wat te doen?



Column in het @FD_nlhttps://t.co/4oUzwujjfR — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 12, 2023

Goed beleggen is geduld hebben

Dat is niet makkelijk. "Patience can be defined as the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. It’s the ability to endure difficult circumstances, persevere in the face of adversity, or wait calmly for the achievement of a goal. Patience pays off when investing. Patience is also hard." Goed verhaal.

Spannend! Gaat de Fed toch nog een keer verhogen?

Column Martine Hafkamp: "Uit de gepubliceerde notulen van de laatste vergadering van de Fed bleek eveneens dat een meerderheid van de deelnemers van mening was dat nog een verhoging van de beoogde Federal Funds-rente op een toekomstige bijeenkomst waarschijnlijk passend zal zijn."

Wat doet de olieprijs?

Rabobank schetst drie scenario's voor het nieuwste conflict in het Midden-Oosten.

Een escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten die zich uitstrekt buiten de grenzen van Israël en Gaza, zal ongetwijfeld grote impact hebben op de stabiliteit in de regio. Wij schetsen drie geopolitieke scenario's die zich kunnen ontvouwen. #RaboResearch https://t.co/FXoAm4s49V — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) October 12, 2023

Er heerst angst voor een grote oorlog, dus...

Chill!

Wijze column Michael Batnick: "Unfortunately, history is one tragedy after another. And yet the market has rewarded investors who have been able to separate their money from their emotions. War and terror does not stop the world from moving forward."

Lucratief advies voor niks

Barbara Stewart van het CFA Institute krijgt als populair columniste regelmatig vragen opgestuurd van particuliere beleggers. In dit artikel geeft zij antwoord op vijf veel gestelde vragen.

Private assets hebben nu de voorkeur van de grote jongens

Zoveel smaken duurzame indices zijn er

Morningstars aanbod van klimaatindexen laat zien hoe breed de verscheidenheid aan benaderingen is, net als de risico-rendementprofielen. Klimaatkwesties zijn nu dominant.