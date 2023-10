Must read: Aandelen opkomende markten niet eerder zo goedkoop

Hoge rente en inflatie funest voor clean energy

De hoge rente en inflatie van de laatste twee jaar hebben de prestaties van clean energy-bedrijven zwaar onder druk gezet. Aegon AM denkt dat het een tijdelijke dip is.

Piekrente is nog niet bereikt

CIO Steve Ellis van Fidelity International verwacht dat piektente nog even op zich laat wachten. Terugtredende centrale banken en hoge begrotingstekorten zijn daar de oorzaak van.

Japanse aandelen in, Europese aandelen uit

Van Lanschot Kempen is enthousiast over Japanse aandelen. Beleggingsstrateeg Joost van Leenders legt uit waarom.

Tokyo NIKKEI approaching ATH recorded 33 years ago!



Forward PE is ~14, interest-rates are very low.



Time for Japan to shine? pic.twitter.com/65nyPNdDjh — Puru Saxena (@saxena_puru) October 12, 2023

Zo goedkoop waren aandelen EM nog nooit

Voor T. Rowe Price is (ook) dit een duidelijk koopsignaal.

Emerging Market Stocks have fallen to their lowest valuation relative to the S&P 500 in AT LEAST 36 years pic.twitter.com/QrwRdszRl7 — Barchart (@Barchart) October 11, 2023

Niemand houdt meer van Emerging Markets. Flinke uitstroom in Ishares MSCI EM.

De donkere lijn is de relatieve performance van EM. pic.twitter.com/xklNaA747r — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 11, 2023

Duidelijk obligatie-advies van Robeco

De omgekeerde yield curve is tijdelijk. Neem nu een positie in credits met een korte looptijd en profiteer van hogere rentes bij een lager durationrisico. #bonds #credits #fed https://t.co/zHFPxOY4pj pic.twitter.com/upPu4FsYFW — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) October 11, 2023

Zeer langlopende obligaties hebben zo hun risico's

Nou ja, op het huidige niveau biedt 100 jarige Oostenrijkse schuld ook weer kansen, schrijft Erik Mauritz in zijn blog.

Bond prices are acting like crypto markets



75% crash in the 100-year Austrian government bond in under 3 years



Unreal pic.twitter.com/P85m1DyqdP — Game of Trades (@GameofTrades_) October 10, 2023

Wereldwijde adoptie elektrisch rijden kwestie van tijd

De helft van alle nieuw verkochte auto's in China zal over vijf jaar elektrisch zijn, voorspelt Wendy Chen van GAM. Europese importheffingen zullen de adoptie volgens haar hooguit vertragen, maar zeker niet tegenhouden. Winnaars van de EV-revolutie?

The case voor Europese waarde-aandelen

“We believe that the combination of historically wide valuation spreads in Europe and higher levels of profitability among Europe’s value stocks bolster the case for upward mean reversion going forward. Historically, mean reversion in multiples has supported significant outperformance of value relative to growth, as shown in the above chart. And even if the mean reversion process takes time to play out, investors in European value stocks can earn a higher return on assets while they wait for multiple expansion.” Sterke analyse van Larry Swedroe.

Het nieuwste weekbericht van Corné van Zeijl

@Cardano_nl weekvideo

NL huizen nog 20% te duur

Balans Fed krimpt weer

Chinese projectontwikkelaars stoppen

En dat heeft flinke invloed op Chinese economie..https://t.co/fLp0Juuq3V — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 12, 2023

Buitenlandse banken geven meer spaarrente

Spaarders kunnen weer wat meer rente krijgen. De grote Nederlandse banken ABN Amro, ING en Volksbank (SNS, ASN en Regiobank) verhogen binnenkort hun spaarrente weer met een stapje. De vierde grote bank, Rabobank, verhoogde de rente al. Nog altijd bieden buitenlandse banken overigens meer rente. RTL Z bericht.

Nederland een EU netto betaler?

Er zijn best wat onderzoekjes die proberen te bekijken hoeveel landen profiteren van de euro. Al is er veel aan te merken op de methodologie van deze onderzoeken: één land staat altijd (samen met ????) bovenaan als groot profiteur van de invoering van de euro, en dat is Nederland. https://t.co/u0FgH9HFUM pic.twitter.com/4ha2uCFf6a — Jasper van Dijk (@jasperhvandijk) October 11, 2023

DNB op de vingers getikt vanwege te hoge crypto-toezichtkosten

Eerder dit jaar klaagden elf Nederlandse cryptobedrijven De Nederlandsche Bank aan omdat de toezichthouder te hoge toezichtkosten zou hebben doorberekend. Daar is de Rotterdamse rechtbank in meegegaan: DNB moet nu een deel van die kosten terugbetalen.

Mission statements van bedrijven zijn vooral gebakken lucht

Conclusie Joachim Klement: "Executives are busy people and as long as their compensation remains only marginally tied to nonfinancial metrics, we shouldn’t expect them to pay much attention to these metrics. And as long as executives don’t pay attention, their corporate purpose statements remain largely hot air."